Google судится с ЕС по требованию открыть Android для посторонних ШИ-ботов

Google обжалует попытку Европейского Союза заставить ее открыть операционную систему Android для конкурирующих сервисов искусственного интеллекта и передать поисковые данные сторонним провайдерам.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Подразделение корпорации Alphabet подал апелляцию в Общий суд ЕС в Люксембурге на решение Европейской комиссии, принятое в соответствии с Законом о цифровых рынках (DMA). В компании заявили, что подобные требования вредят безопасности пользователей.

Старший директор по конкуренции в Google Оливер Бетелл объяснил, что люди используют поисковик для наиболее личных запросов — от проблем со здоровьем до отношений. По его мнению, требование делиться этими данными без надлежащей защиты нанесет непоправимый ущерб конфиденциальности пользователей.

Чего именно требуют европейские регуляторы

В июле Еврокомиссия обязала Google разрешить пользователям активировать любого избранного ИИ-помощника с помощью голосовых команд в течение 12 месяцев.

Кроме того, регуляторы требуют, чтобы к январю 2027 года посторонние поисковики получили такой же доступ к масштабным данным, которые сейчас собирает только Google, в частности от ШИ-чат-ботов.

Эта процедура еще не является официальным судебным иском о нарушении, но призвана заставить Google изменить работу своих сервисов в соответствии с нормами DMA. Закон содержит ряд жестких ограничений по контролю над гигантами Кремниевой долины.

Большинство решений ЕС в рамках этого закона обжалуются в судах, поскольку технологические гиганты стремятся к ясности в применении этих норм. Ранее действие регламента уже привело к штрафу в размере 1 млрд долларов для Google по другому делу. Кроме того, европейский закон вызвал недовольство администрации президента США Дональда Трампа, которая считает его дискриминационным по отношению к американскому бизнесу.

Напомним, ранее сообщалось, что Google наказали в ЕС за незаконный сбор геолокации пользователей. Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию на 463 млн долларов (403 млн евро) за нарушение правил обработки информации о передвижении людей.