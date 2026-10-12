Митниця перевищила торішні показники на 8,6 млрд грн: за рахунок чого зріс бюджет

У вересні 2026 року Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 75,2 мільярда гривень митних платежів. Цей показник виявився на 8,6 мільярда гривень, або на 12,9%, вищим порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Структурні зміни у зовнішній торгівлі

Аналіз основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності вказує на суттєву трансформацію імпортних потоків порівняно з вереснем 2025 року.

Фізичні обсяги ввезення товарів за вагою скоротилися на 26,9%, тоді як у грошовому вимірі вартість імпорту в доларах США продемонструвала незначне зростання на 1%.

Водночас ключовим фактором збільшення бюджетних надходжень стало зростання податкового навантаження, яке у розрахунку на один долар та кілограм товарів підвищилося на 42,3%.

Які товари принесли найбільше грошей

Основним драйвером фінансових надходжень традиційно залишився енергетичний сектор та транспортний ринок.

Нафтопродукти – 22,4 млрд грн

– 22,4 млрд грн Легкові автомобілі – 6,2 млрд грн

– 6,2 млрд грн Газ природний, гази нафтові – 2,1 млрд грн

– 2,1 млрд грн Апарати електричні телефонні – 1,4 млрд грн

– 1,4 млрд грн Моторні транспортні засоби – 1,2 млрд грн

– 1,2 млрд грн Продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники – 937 млн грн

– 937 млн грн Машини автоматичного оброблення інформації – 822 млн грн

– 822 млн грн Частини та пристрої транспортних засобів – 745 млн грн

– 745 млн грн Шини та покришки пневматичні гумові нові – 680 млн грн

– 680 млн грн Акумулятори електричні – 663 млн грн

Нагадаємо, митна служба у серпні 2026 року забезпечила надходження 75,1 млрд грн до Державного бюджету України. Це абсолютний рекордний місячний показник за весь період воєнного стану, який перевищив результати серпня 2025 року на 13,3 млрд грн, або на 21,4%.