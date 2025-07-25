Україна отримає лише частину траншу Ukraine Facility: Єврокомісія назвала причину

Україна отримає меншу суму, ніж очікувалося, в рамках четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility. Це пов'язано з тим, що країна не виконала 3 із 16 реформ, обов'язкових для отримання повного обсягу коштів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє в коментарі Укрінформу.

"Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України", – сказав Мерсьє.

За інформацією речника Єврокомісії, з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".

Ще 6 червня у своєму запиті на часткову виплату (3 млрд замість 4,5 млрд євро) Україна заявила про виконання 13 з 16 необхідних реформ, оскільки виконання трьох інших триває, пояснив Мерсьє.

Речник додав, що Єврокомісія оцінила 13 завершених реформ і пропонує виплатити 3,05 млрд євро як четвертий платіж за Планом для України.

"Четвертий транш є найбільшим за сумою та реформами, які необхідно провести. Якщо всі показники будуть виконані, Україна отримає 4,5 млрд євро", – підкреслив речник Єврокомісії.

Відповідно до методології часткових платежів, прийнятої раніше цього року, якщо певні реформи не завершено вчасно, відповідну суму буде утримано на термін до 12 місяців, протягом яких можуть бути впроваджені вказані реформи та здійснено відповідний платіж.

Про програму Ukraine Facility

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.

У 2024 році в межах ініціативи Ukraine Facility державний бюджет отримав понад 16 млрд євро. Це найбільший обсяг західної підтримки, який склав 40% зовнішнього фінансування країни за 2024 рік.

Загалом на 2024-2027 роки Ukraine Facility передбачає 9,3 мільярда євро на інвестиційні проєкти:

7,8 мільярда євро у вигляді гарантій;

1,5 мільярда євро у формі грантів.

Нагадаємо, Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.