1,1 млрд євро з недонарахованих Україні 1,5 млрд євро траншу Ukraine Facility надійдуть в листопаді – Соболев

Близько 1,1 млрд євро з недонарахованих Україні 1,5 млрд євро четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility надійдуть в Україну в кінці жовтня – листопаді у разі виконання українською стороною двох з трьох наразі невиконаних індикаторів програми за перший квартал 2025 року.

Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, відповідаючи на питання кореспондента Delo.ua під час спілкування з журналістами 2 серпня.

"За виконання двох індикаторів плану, прострочених у першому кварталі, ми збираємося отримати гроші, думаю, в кінці жовтня – листопаді, разом з платежем за індикатори другого кварталу. За виконання кожного з двох прострочених індикаторів за перший квартал Україна отримає по 550-560 млн євро. Тобто з недоотриманих наразі 1,5 млрд євро має прийти близько 1,1 млрд євро в кінці жовтня – листопаді", – запевнив міністр.

За словами заступниці міністра Дарини Марчак, не виконані наразі індикатори програми за другий квартал 2025 року Україна планує виконати у серпні-вересні. "Гроші за другий квартал надійдуть в Україну орієнтовано в листопаді", – заявила Дарина Марчак.

Чому Україна затримала виконання індикаторів Ukraine Facility

Олексій Соболев пояснив, чому Україна затримала виконання індикаторів плану заходів у рамках програми Ukraine Facility за перший і другий квартали 2025 року, і які саме ці індикатори.

Він, зокрема, нагадав, що протягом 2025 року в рамках програми Ukraine Facility Україна має ухвалити 19 законів і виконати 51 індикатор. При цьому в 2024 році Україна виконала 36 індикаторів. На перший квартал 2025 року було заплановано виконання 16 індикаторів.

Тобто, за перший квартал поточного року Україна мала би виконати приблизно таку ж кількість індикаторів, як за півроку 2024-го.

"Складнощі у прийнятті законів часто пов’язані не з виконанням самого Плану України для Ukraine Facility, а з особливостями роботи парламенту. Знаючи, що до ухвалення цих законів «прив’язані» великі гроші, політики намагаються додавати в них свої правки. І закони застрягають на етапі ухвалення не через складні умови виконання від європейців, а через те, що ми не можемо всередині домовитись між собою", – пояснює міністр.

За його словами, програмою Ukraine Facility передбачено, що в разі затримки з надходженням запланованих сум траншів, отримати недонараховані кошти від ЄС Україна може протягом наступних 12 місяців.

Які саме індикатори Україна не виконала в першому кварталі

За перший квартал 2025 року Україна не виконала вчасно три з 16 запланованих індикаторів. З трьох невиконаних реформ одна стосується децентралізації влади, інша – ухвалення закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Що стосується ухвалення закону про реформування АРМА, – цей індикатор уже виконано, нагадав міністр. Тож Україна може розраховувати на отримання коштів (згадані 550-560 млн євро) від ЄС за виконання цього індикатора.

"Так само ми плануємо з народними депутатами на наступну сесію ухвалення закону про децентралізацію, і я думаю, що вони все вчасно проголосують. Тож буде виконано два з трьох раніше невиконаних індикаторів за перший квартал 2025 року", – запевняє Олексій Соболев. Відповідно, за виконання цього індикатора Україна також може розраховувати на отримання 550-560 млн євро від ЄС.

Прогрес реалізації плану реформ в рамках Ukraine Facility

Третій проблемний індикатор першого кварталу – формування складу суддів ВАКС. Олексій Соболев пояснив, яка там вийшла ситуація.

"ВАКС вписав у план Ukraine Facility цей індикатор, запевнив, що зможе його виконати. При цьому ні депутати, ні уряд, ні президент не мають впливу на судову гілку влади. Тож ВАКС і ВККС мали набрати 25 суддів. Вони ж набрали двох", – констатував міністр.

Ті процедури, які представники суддівського корпусу виписали спільно з європейськими експертами, виявилися заскладні для виконання. В результаті, з понад 200 учасників конкурсу на зайняття посад суддів до фіналу дійшли лише двоє. Тож конкурс продовжується.

"Є законопроєкт в парламенті, який спрощує процедури відбору суддів ВАКС. Але це, мабуть, найскладніший момент", – констатує Соболев.

Що стосується проблемних індикаторів плану на другий квартал, то це переважно закони, розгляд яких заплановано на наступну сесію. Це, зокрема, закон про цифровізацію виконавчого впровадження, про доброчесність суддів, а також про професійну освіту.

"Всі ці три закони пов’язані з внутрішніми суперечками, які, як нам здається, уже вирішили, і їх мають голосувати на наступній сесії. Після того, як їх проголосують і підпишуть, ми подамо звіт за другий квартал. Там має бути виконано приблизно всі індикатори", – говорить міністр.

Є ще один крок, який в рамках виконання плану заходів на другий квартал має виконати уряд, – затвердити конкурсні угоди щодо розподілу продукції.

"Їх уряд майже затвердив, але через зміну уряду зараз доводиться все перезатверджувати. За серпень ми це точно зробимо. Таким чином, за нашим планом, у вересні має залишитися лише один прострочений індикатор за перше півріччя 2025 року – щодо набору суддів у ВАКС. Цей набір буде продовжуватись", – запевнив міністр.

За його словами, низка індикаторів, запланованих до виконання в третьому кварталі, буде перенесена на більш пізній період.

"Суми грошей, які ми маємо отримати в поточному і наступному році, не повинні змінитися. Ми плануємо, що виконаємо в 2025 році всі індикатори в рамках плану заходів програми Ukraine Facility, і отримаємо заплановані на цей рік 12,5 млрд євро", – резюмував Олексій Соболев.

Як Україна виконує план заходів в рамках Ukraine Facility

Нагадаємо, нещодавно речник Єврокомісії Гійом Мерсьє повідомив, що Україна отримає меншу суму, ніж очікувалося, в рамках четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility. Це пов'язано з тим, що країна не виконала 3 із 16 реформ, обов'язкових для отримання повного обсягу коштів.

Ще 6 червня у своєму запиті на часткову виплату (3 млрд замість 4,5 млрд євро) Україна заявила про виконання 13 з 16 необхідних реформ, оскільки виконання трьох інших триває.

Єврокомісія оцінила 13 завершених реформ і пропонує виплатити 3,05 млрд євро як четвертий платіж за Планом для України.

Відповідно до методології часткових платежів, прийнятої раніше цього року, якщо певні реформи не завершено вчасно, відповідну суму буде утримано на термін до 12 місяців, протягом яких можуть бути впроваджені вказані реформи та здійснено відповідний платіж.

Про програму Ukraine Facility

Ukraine Facility – програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. Із цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта – спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Уряд України своєю чергою ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної сфери. Крім того, у документі прописані "наскрізні напрями", як-от "зелений" перехід, цифровізація та євроінтеграція.

У 2024 році в межах ініціативи Ukraine Facility державний бюджет отримав понад 16 млрд євро. Це найбільший обсяг західної підтримки, який склав 40% зовнішнього фінансування країни за 2024 рік.