1,1 млрд евро из недоначисленных Украине 1,5 млрд евро транша Ukraine Facility поступят в ноябре – Соболев

Около 1,1 млрд евро из недоначисленных Украине 1,5 млрд евро четвертого транша помощи по программе Ukraine Facility поступят в Украину в конце октября – ноябре в случае выполнения украинской стороной двух из трех невыполненных пока индикаторов программы за первый квартал 2025 года.

Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, отвечая на вопросы корреспондента Delo.ua в ходе общения с журналистами 2 августа.

"За выполнение двух индикаторов плана, просроченных в первом квартале, мы собираемся получить деньги, думаю, в конце октября – ноябре, вместе с платежом за индикаторы второго квартала. За выполнение каждого из двух просроченных индикаторов за первый квартал Украина получит по 550-560 млн евро. То есть из недополученных сейчас 1,5 млрд евро должно прийти около 1,1 млрд евро в конце октября – ноябре", – заверил министр.

По словам заместителя министра Дарьи Марчак, не выполненные пока индикаторы программы за второй квартал 2025 года Украина планирует выполнить в августе-сентябре. "Деньги за второй квартал поступят в Украину ориентировочно в ноябре", – заявила Дарья Марчак.

Почему Украина задержала выполнение индикаторов Ukraine Facility

Алексей Соболев объяснил, почему Украина задержала выполнение индикаторов плана мероприятий в рамках программы Ukraine Facility за первый и второй кварталы 2025 года и какие именно эти индикаторы.

Он напомнил, что в течение 2025 года в рамках программы Ukraine Facility Украина должна принять 19 законов и выполнить 51 индикатор. При этом в 2024 году Украина выполнила 36 индикаторов. На первый квартал 2025 было запланировано выполнение 16 индикаторов.

То есть, за первый квартал текущего года Украина должна выполнить примерно такое же количество индикаторов, как за полгода 2024-го.

"Сложности в принятии законов часто связаны не с выполнением самого Плана Украины для Ukraine Facility, а с особенностями работы парламента. Зная, что к принятию этих законов "привязаны" большие деньги, политики пытаются добавлять в них свои правки. И законы застревают на этапе принятия не из-за сложных условий выполнения от европейцев, а потому, что мы не можем внутри договориться между собой", – пояснил министр.

По его словам, программой Ukraine Facility предусмотрено, что в случае задержки с поступлением запланированных сумм траншей получить недоначисленные средства от ЕС Украина может в течение следующих 12 месяцев.

Какие именно индикаторы Украина не выполнила в первом квартале

За первый квартал 2025 года Украина не выполнила своевременно три из 16 запланированных индикаторов. Из трех невыполненных реформ одна касается децентрализации власти, другая – принятия закона о реформе АРМА, а третья – отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Что касается принятия закона о реформировании АРМА, этот индикатор уже выполнен, напомнил министр. Украина может рассчитывать на получение средств (упомянутые 550-560 млн евро) от ЕС за выполнение этого индикатора.

"Так же мы планируем с народными депутатами на следующую сессию принятие закона о децентрализации, и я думаю, что они все вовремя проголосуют. Поэтому будут выполнены два из трех ранее невыполненных индикаторов за первый квартал 2025 года", – уверяет Алексей Соболев.

Прогресс реализации плана реформ в рамках Ukraine Facility

Третий проблемный индикатор первого квартала – формирование состава судей ВАКС.

"ВАКС вписал в план Ukraine Facility этот индикатор, заверил, что сможет его выполнить. При этом ни депутаты, ни правительство, ни президент не влияют на судебную ветвь власти. Поэтому ВАКС и ВККС должны были набрать 25 судей. Они же набрали двоих", – констатировал министр.

Те процедуры, которые представители судейского корпуса выписали совместно с европейскими экспертами, оказались сложными для выполнения. В результате из более 200 участников конкурса на занятие должностей судей до финала дошли только двое. Так что конкурс продолжается.

"Есть законопроект в парламенте, упрощающий процедуры отбора судей ВАКС. Но это, пожалуй, самый сложный момент", – констатирует Соболев.

Что касается проблемных индикаторов плана на второй квартал, – это преимущественно законы, рассмотрение которых запланировано на следующую сессию. Это, в частности, закон про цифровизацию исполнительного производства, про добропорядочность судей, а также об профессиональном образовании.

"Все эти три закона связаны с внутренними спорами, которые, как нам кажется, уже разрешили, и их должны голосовать на следующей сессии. После того, как их проголосуют и подпишут, мы представим отчет за второй квартал. Там должны быть выполнены примерно все индикаторы", – говорит министр.

Есть еще один шаг, который в рамках выполнения плана мероприятий на второй квартал должно выполнить правительство, – утвердить конкурсные соглашения по распределению продукции.

"Их правительство почти утвердило, но из-за смены правительства сейчас приходится все переутверждать. За август мы это точно сделаем. Таким образом, по нашему плану, в сентябре должен остаться только один просроченный индикатор за первое полугодие 2025 года – относительно набора судей в ВАКС. Этот набор будет продолжаться", – заверил министр.

По его словам, ряд индикаторов, запланированных к исполнению в третьем квартале, будет перенесен на более поздний период.

"Суммы денег, которые мы должны получить в текущем и следующем году, не должны измениться. Мы планируем, что выполним в 2025 году все индикаторы в рамках плана мероприятий программы Ukraine Facility, и получим запланированные на этот год 12,5 млрд евро", – резюмировал Алексей Соболев.

Как Украина выполняет план мероприятий в рамках Ukraine Facility

Напомним, недавно спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что Украина получит меньшую сумму, чем ожидалось, в рамках четвертого транша помощи по программе Ukraine Facility. Это связано с тем, что страна не выполнила три из 16 реформ, обязательных для получения полного объема средств.

Еще 6 июня в своем запросе на частичную выплату (3 млрд вместо 4,5 млрд евро) Украина заявила о выполнении 13 из 16 необходимых реформ, поскольку выполнение трех других продолжается.

Еврокомиссия оценила 13 завершенных реформ и предлагает выплатить 3,05 млрд евро в качестве четвертого платежа по Плану для Украины.

Согласно методологии частичных платежей, принятой ранее в этом году, если определенные реформы не завершены своевременно, соответствующая сумма будет удержана на срок до 12 месяцев, в течение которых могут быть внедрены указанные реформы и осуществлен соответствующий платеж.

О программе Ukraine Facility

Ukraine Facility – программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.

Правительство Украины в свою очередь приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбе с коррупцией, экономическим и секторальным реформам в различных отраслях: от энергетики до аграрной сферы. Кроме того, в документе прописаны "сквозные направления", например "зеленый" переход, цифровизация и евроинтеграция.

В 2024 году в рамках инициативы Ukraine Facility государственный бюджет получил более 16 млрд евро. Это самый большой объем западной поддержки, который составил 40% внешнего финансирования страны за 2024 год.