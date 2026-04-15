Украина может получить транш в $686 млн от МВФ: первый пересмотр программы назначен на июнь
Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном пересмотре Украина получит 686 млн долларов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство финансов по результатам Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.
Прогресс в выполнении программы расширенного финансирования (EFF) команда Минфина обсудила с представителями Фонда Альфредом Каммером и Гевином Греем.
Результаты сотрудничества
Во время встреч с вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани были подведены итоги 2025 года. В течение прошлого года стороны реализовали 27 проектов на сумму 34,5 млрд долларов и подписали 13 новых соглашений.
Портфель новых проектов за прошлый год превысил 1,1 млрд долларов, обеспечивая финансирование восстановления дорог, мостов и подготовку проектной документации по инициативе DRIVE и PREPARE. На 2026 год приоритетом остается мобилизация ресурсов для бюджетной устойчивости из-за реализации реформ Development Policy Operation (DPO).
Потребности на 2026 год
Согласно оценкам правительства и МВФ, Украина нуждается около 52 млрд долларов международной помощи в течение 2026 года. Общий дефицит на период 2026-2029 годов оценивается в 136,5 млрд долларов.
По словам Министра финансов Сергея Марченко, для покрытия финансовых потребностей в 2026 году планируется использовать следующие источники: механизм ERA Loans, программа ЕС Ukraine Facility, программа расширенного финансирования EFF от МВФ, ожидаемый кредит Ukraine Support Loan от Европейского Союза.
Ранее сообщалось, что Украина критично отстает в выполнении индикаторов программы многолетней финансовой помощи Украине от ЕС Ukraine Facility. В 2025 году не выполнено 14 индикаторов на сумму свыше €3,9 млрд, из них 10 индикаторов за IV квартал – на €2,5 млрд.