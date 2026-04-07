На скільки Україні вистачить грошей: експерти порахували наслідки невиконання програм МВФ і Facility

Експерти консорціуму RRR4U прорахували можливі фінансові наслідки невиконання Україною поточної програми співробітництва з МВФ і програми фінансування від ЄС Ukraine Facility, описавши чотири ймовірні сценарії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на презентацію щомісячного Моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України в межах Ukraine Facility від консорціуму RRR4U.

Як надовго Україні вистачить грошей: можливі сценарії

Експерт Центру економічної стратегії Богдан Слуцький нагадує, що потреба у фінансуванні України на 2026 — 2029 роки складає близько $136,5 млрд, з них $52 млрд — в 2026 році.

Отримати всю зазначену суму Україна зможе виконавши зобов’язання в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом за поточною програмою на $8,1 млрд. При цьому фінансування від Європейського Союзу має скласти $101,2 млрд.

Співпраця з МВФ відчиняє "двері" до зовнішнього фінансування. Якщо Україна не виконує зобов’язання перед МВФ, то не отримує фінансування ні від МВФ, ні окремо від партнерів, які пообіцяли підтримку.

Із загальної потреби фінансування на 2026 рік в обсязі $52 млрд Україна вже залучила $5,5 млрд. До кінця року необхідно залучити ще $46,5 млрд.

Можливі сценарії фінансування України залежно від виконання зобов'язань за програмами МВФ і Ukraine Facility виглядають наступним чином:

Україна не виконує програми МВФ і Ukraine Facility. В цьому випадку Україна може розраховувати на отримання коштів лише в рамках механізму ERA - ініціативи G7 та ЄС для фінансування України (до $50 млрд) за рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ. Розраховувати Україна зможе на $6,8 млрд. Незакриті потреби при цьому складуть близько $39,7 млрд. В такому випадку грошей Україні вистачить до травня (з урахуванням можливих тимчасових рішень Мінфіну — наближення видатків, внутрішні запозичення, дивіденди наперед, які лише відтерміновують розрив і не змінюють річний результат).

Україна не виконує програму МВФ, але виконує Ukraine Facility. В цьому випадку Україна може розраховувати на отримання коштів у рамках механізму ERA на $6,8 млрд, а також $10,5 млрд в рамках програми Ukraine Facility. Але, що важливо, $2,1 млрд зі згаданих $10,5 — це кошти, не отримані у 2025 році. З липня 2026 року ці гроші почнуть безповоротно втрачатися у разі невиконання зобов’язань за Ukraine Facility.

Загальна сума доступного фінансування складе близько $17,3 млрд. Незакрита потреба досягне $29,2 млрд. А отриманих грошей Україні вистачить до середини липня.

Україна виконує програми МВФ і Ukraine Facility, але без спільного рішення ЄС (через двосторонні угоди). В такому випадку Україна може розраховувати на закриття всіх своїх фінансових потреб протягом року. Джерелами фінансування України виступатимуть: МВФ; ЄС через програму Ukraine Facility; двосторонні угоди з країнами ЄС; ERA; інші партнери.

Україна виконує програми МВФ і Ukraine Facility, а ЄС ухвалює пакет фінансування України. В цьому випадку Україна може розраховувати на закриття всіх своїх фінансових потреб протягом року. Джерелами фінансування України виступатимуть: МВФ; ЄС через програму Ukraine Facility; ЄС через спільне рішення; ERA; інші партнери.

Нагадаємо, раніше МВФ висловив стурбованість щодо здатності України продовжувати отримувати допомогу з пакету в розмірі $8,1 млрд і дав час до кінця березня на ухвалення законів, у тому числі щодо підвищення податків, необхідних для продовження кредитування у рамках останньої чотирирічної програми, затвердженої у лютому.

В кінці березня голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев під час виступу в парламенті заявив, що Україна перебуває на межі фінансової катастрофи і може повторити долю Української народної республіки (УНР).

Видання Bloomberg писало, що Україна ризикує залишитися без грошей на ведення війни проти Росії вже протягом двох місяців, оскільки під питанням надання фінансової допомоги від ключових західних донорів країни.