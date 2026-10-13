У Києві скасували звичний поділ на черги відключень: як дізнатися графік

У Києві застосовують індивідуальні графіки стабілізаційних відключень електроенергії - звичного поділу на черги та підчерги більше немає. Графік залежить від конкретної адреси й може змінюватися протягом дня.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба ДТЕК.

Відключення світла в Києві

Відповідне рішення ухвалено за командою НЕК "Укренерго".

У столиці більше не використовують звичний поділ споживачів на черги та підчерги. Натомість кожен будинок має власний графік відключень, тому мешканцям не потрібно шукати свою адресу у списках груп. Дізнатися, коли може не бути світла, можна через офіційні сервіси ДТЕК "Київські електромережі" та застосунок "Київ Цифровий".

Індивідуальні графіки формують окремо для кожної адреси. Навіть у сусідніх будинках періоди відключень можуть відрізнятися через особливості підключення до електромережі та технічні можливості системи живлення.

Тому для отримання актуальної інформації варто перевіряти графік за конкретною адресою - із зазначенням вулиці та номера будинку.

Індивідуальний графік є орієнтиром на добу, однак фактична ситуація залежить від стану енергосистеми. Через російські атаки, пошкодження енергетичної інфраструктури, технічні аварії або нові команди "Укренерго" обсяги обмежень можуть змінюватися.

У таких випадках графіки коригують протягом дня. Якщо виникає критичний дефіцит електроенергії, можуть застосовуватися екстрені відключення.

Енергетики радять регулярно перевіряти інформацію за своєю адресою, щоб враховувати можливі зміни.

Після відновлення електропостачання енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо, щоб уникнути різкого зростання навантаження на мережу.

Зокрема, рекомендується почекати 20–30 хвилин після ввімкнення світла, перш ніж користуватися потужними електроприладами. Бойлери, обігрівачі, пральні машини та електроплити варто вмикати по черзі, а не одночасно.

Такі заходи допоможуть знизити пікове навантаження на електромережу та зменшити ризик локальних аварій у будинках.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.