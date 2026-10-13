В Киеве отменили привычное разделение на очереди отключений: как узнать график

В Киеве применяют индивидуальные графики стабилизационных отключений электроэнергии – привычного разделения на очереди и поочереди больше нет. График зависит от конкретного адреса и может изменяться в течение всего дня.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Отключение света в Киеве

Соответствующее решение было принято по команде НЭК "Укрэнерго".

В столице больше не используют привычное разделение потребителей на очереди и поочереди. Каждый дом имеет собственный график отключений, поэтому жителям не нужно искать свой адрес в списках групп. Узнать, когда может быть света, можно через официальные сервисы ДТЭК "Киевские электросети" и приложение "Киев Цифровой".

Индивидуальные графики формируют отдельно для каждого адреса. Даже в соседних домах периоды отключений могут отличаться из-за особенностей подключения к электросети и технических возможностей системы питания.

Поэтому для получения актуальной информации следует проверять график по конкретному адресу – с указанием улицы и номера дома.

Индивидуальный график является ориентиром в день, однако фактическая ситуация зависит от состояния энергосистемы. Из-за российских атак, повреждений энергетической инфраструктуры, технических аварий или новых команд "Укрэнерго" объемы ограничений могут изменяться.

В таких случаях графики корректируют в течение дня. Если возникает критический дефицит электроэнергии, могут применяться экстренные отключения.

Энергетики советуют регулярно проверять информацию по своему адресу, чтобы учитывать возможные изменения.

После возобновления электроснабжения энергетики призывают потреблять электроэнергию бережливо во избежание резкого роста нагрузки на сеть.

В частности, рекомендуется подождать 20–30 минут после включения света, прежде чем использовать мощные электроприборы. Бойлеры, обогреватели, стиральные машины и электроплиты следует включать поочередно, а не одновременно.

Такие мероприятия помогут снизить пиковую нагрузку на электросеть и уменьшить риск локальных аварий в домах.

Отключение света в Украине

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.