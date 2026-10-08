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Тарифы на свет не изменятся: решение правительства на отопительный сезон 2026/27
Правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
В Кабмине отметили, что данное решение принято с учетом нынешней социально-экономической ситуации в стране.
Детали решения и планы по тарифам
Сохранение стоимости электроэнергии касается потребителей и определяет следующие шаги:
- решение касается в том числе домохозяйств с электроотоплением, для которых стоимость электроэнергии также остается без изменений;
- на будущее правительство будет работать над улучшением системы тарифообразования и внедрением более справедливой системы адресной поддержки тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются.
Напомним, ранее сообщалось, подорожает ли отопление в Киеве и какие тарифы для населения назвали в горсовете. В столице стоимость тепловой энергии, отопления и горячей воды для людей в отопительном сезоне 2026-2027 годов останется неизменной.