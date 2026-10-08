Тарифы на свет не изменятся: решение правительства на отопительный сезон 2026/27

Правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

В Кабмине отметили, что данное решение принято с учетом нынешней социально-экономической ситуации в стране.

Детали решения и планы по тарифам

Сохранение стоимости электроэнергии касается потребителей и определяет следующие шаги:

решение касается в том числе домохозяйств с электроотоплением, для которых стоимость электроэнергии также остается без изменений;

на будущее правительство будет работать над улучшением системы тарифообразования и внедрением более справедливой системы адресной поддержки тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются.

Напомним, ранее сообщалось, подорожает ли отопление в Киеве и какие тарифы для населения назвали в горсовете. В столице стоимость тепловой энергии, отопления и горячей воды для людей в отопительном сезоне 2026-2027 годов останется неизменной.