На Дніпропетровщині продають великий складський комплекс на 15 тис. кв. м: скільки коштує об'єкт

У місті Жовті Води Кам’янського району Дніпропетровської області виставили на продаж великий майновий комплекс промислово-складського призначення.

Як пише Dilo,про це повідомляє Inventure.

Загальна площа об'єкта становить 14 907,1 кв. м, а вартість оголошена на рівні $790 000.

Комплекс розташований на трьох земельних ділянках загальною площею 1,7401 га (форма землекористування — оренда).

Об'єкт має огороджену периметрову територію під охороною та асфальтовані під’їзди до кожної будівлі.

Структура майнового комплексу

До складу об’єкта входять п’ять основних будівель виробничого, складського та адміністративного призначення по вул. Героїв України:

Виробничо-складський корпус (вул. Героїв України, 40-3) — 5 774,6 кв. м: включає виробничі площі (висота стель 6,5 м), склади сировини та готової продукції, побутові приміщення, роздягальні, душові й їдальню. Виробничо-адміністративний корпус (вул. Героїв України, 40-3Б) — 7 860,0 кв. м: виробничі цехи (висота 6,01 м), підвальний рівень (948,3 кв. м) та офісні приміщення площею 240 кв. м з автономним опаленням у задовільному стані. Складські приміщення (вул. Героїв України, 40-7) — 710,4 кв. м: цегляно-бетонна будівля з естакадою (висота 2,6 м). Будівля котельні (вул. Героїв України, 40-29) — 351,0 кв. м: висота приміщень 7,3 м. Складська будівля (вул. Героїв України, 40-56) — 211,1 кв. м: висота приміщень 9,0 м.

Оснащення та поточний стан

Об'єкт має високу ступінь технічної комплектації. На території розташовано загалом 14 кран-балок вантажопідйомністю від 0,5 до 5 тонн (зокрема чотири одиниці по 5 тонн і чотири по 2 тонни).

Крім того, виробничий цех оснащений ємнісним та фільтраційним обладнанням: гідрозбірниками об'ємом від 2 до 80 куб. м, хімічними реакторами (від 3,2 до 10 куб. м), фільтрами ФИПа та фільтр-пресом LAROX.

Наразі частина приміщень комплексу здається в оренду, що забезпечує поточний орендний дохід.

Фото: Inventure

Фото: Inventure

Раніше повідомлялося, що в індустріальному парку в селі Острів на Тернопільщині пропонують до продажу м’ясопереробний комплекс загальною площею близько 15 тисяч квадратних метрів.