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В Днепропетровской области продают большой складской комплекс на 15 тыс. кв. м: сколько стоит объект
В городе Желтые Воды Каменского района Днепропетровской области выставили на продажу крупный имущественный комплекс промышленно-складского назначения.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Inventure.
Общая площадь объекта составляет 14 907,1 кв. м, а стоимость объявлена на уровне $790 000 .
Комплекс расположен на трех земельных участках общей площадью 1,7401 га (форма землепользования – аренда).
Объект имеет огражденную периметровую охраняемую территорию и асфальтированные подъезды к каждому зданию.
Структура имущественного комплекса
В состав объекта входят пять основных зданий производственного, складского и административного назначения на ул. Героев Украины:
- Производственно-складской корпус (ул. Героев Украины, 40-3) - 5 774,6 кв. м: включает производственные площади (высота потолков 6,5 м), склады сырья и готовой продукции, бытовые помещения, раздевалки, душевые и столовую.
- Производственно-административный корпус (ул. Героев Украины, 40-3Б) - 7 860,0 кв. м: производственные цеха (высота 6,01 м), подвальный уровень (948,3 кв. м) и офисные помещения площадью 240 кв. м с автономным отоплением в удовлетворительном состоянии.
- Складские помещения (ул. Героев Украины, 40-7) - 710,4 кв. м: кирпично-бетонное здание с эстакадой (высота 2,6 м).
- Здание котельной (ул. Героев Украины, 40-29) - 351,0 кв. м: высота помещений 7,3м.
- Складское здание (ул. Героев Украины, 40-56) - 211,1 кв. м: высота помещений 9,0м.
Оснащение и текущее состояние
Объект обладает высокой степенью технической комплектации. На территории расположено в общей сложности 14 кран-балок грузоподъемностью от 0,5 до 5 тонн (в том числе четыре единицы по 5 тонн и четыре по 2 тонны).
Кроме того, производственный цех оснащен емкостным и фильтрационным оборудованием: гидросборниками объемом от 2 до 80 куб. м, химическими реакторами (от 3,2 до 10 куб. м), фильтрами ФИПа и фильтром LAROX.
В настоящее время часть помещений комплекса сдается в аренду, что обеспечивает текущий арендный доход.
Ранее сообщалось, что в индустриальном парке в селе Остров Тернопольской области предлагают к продаже мясоперерабатывающий комплекс общей площадью около 15 тысяч квадратных метров.