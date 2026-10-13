В Днепропетровской области продают большой складской комплекс на 15 тыс. кв. м: сколько стоит объект

В городе Желтые Воды Каменского района Днепропетровской области выставили на продажу крупный имущественный комплекс промышленно-складского назначения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Inventure.

Общая площадь объекта составляет 14 907,1 кв. м, а стоимость объявлена на уровне $790 000 .

Комплекс расположен на трех земельных участках общей площадью 1,7401 га (форма землепользования – аренда).

Объект имеет огражденную периметровую охраняемую территорию и асфальтированные подъезды к каждому зданию.

Структура имущественного комплекса

В состав объекта входят пять основных зданий производственного, складского и административного назначения на ул. Героев Украины:

Производственно-складской корпус (ул. Героев Украины, 40-3) - 5 774,6 кв. м: включает производственные площади (высота потолков 6,5 м), склады сырья и готовой продукции, бытовые помещения, раздевалки, душевые и столовую. Производственно-административный корпус (ул. Героев Украины, 40-3Б) - 7 860,0 кв. м: производственные цеха (высота 6,01 м), подвальный уровень (948,3 кв. м) и офисные помещения площадью 240 кв. м с автономным отоплением в удовлетворительном состоянии. Складские помещения (ул. Героев Украины, 40-7) - 710,4 кв. м: кирпично-бетонное здание с эстакадой (высота 2,6 м). Здание котельной (ул. Героев Украины, 40-29) - 351,0 кв. м: высота помещений 7,3м. Складское здание (ул. Героев Украины, 40-56) - 211,1 кв. м: высота помещений 9,0м.

Оснащение и текущее состояние

Объект обладает высокой степенью технической комплектации. На территории расположено в общей сложности 14 кран-балок грузоподъемностью от 0,5 до 5 тонн (в том числе четыре единицы по 5 тонн и четыре по 2 тонны).

Кроме того, производственный цех оснащен емкостным и фильтрационным оборудованием: гидросборниками объемом от 2 до 80 куб. м, химическими реакторами (от 3,2 до 10 куб. м), фильтрами ФИПа и фильтром LAROX.

В настоящее время часть помещений комплекса сдается в аренду, что обеспечивает текущий арендный доход.

Фото: Inventure

Фото: Inventure

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке в селе Остров Тернопольской области предлагают к продаже мясоперерабатывающий комплекс общей площадью около 15 тысяч квадратных метров.