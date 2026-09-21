В Тернопольской области продают готовый зерновой комплекс с сушилкой: какая стоимость

В Тернопольской области был выставлен на продажу действующий производственно-складской комплекс, предназначенный для хранения и обработки зерновых культур. Стоимость готового бизнес-объекта составляет 25 миллионов гривен ($560 тыс.).

Как пишет Dilo, об этом сообщает Inventure.

Комплекс расположен в селе Гнилицы, примерно в 20 километрах от Подволочиска и в 45 километрах от Тернополя, и сейчас активно используется владельцем.

Инфраструктура и техническое оснащение

Общая площадь недвижимости комплекса составляет 2755 квадратных метров. В его состав входят складские помещения площадью 901,8 кв. м, двухэтажное административное здание с подвалом на 165,7 кв. м, помещение зерносушилки на 74 кв. м, навес площадью 313,9 кв. м и другие постройки.

Объект укомплектован необходимым оборудованием для работы с зерном, в частности:

Мобильной зерносушилкой модульно-колонкового типа производительностью до 150 тонн в сутки;

Завальной ямой объемом 25 кубических метров;

Автомобильными весами грузоподъемностью 80 тонн;

Резервуары для газа и дизельного топлива.

Территория площадью 1,2 гектара находится в долгосрочной аренде у сельского совета до 2073 года.

Она ограждена забором, имеет щебеночное покрытие, систему видеонаблюдения и снабжена электроснабжением мощностью 200 кВт, централизованной водой и удобным подъездом для грузового транспорта.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке в селе Остров Тернопольской области предлагают к продаже мясоперерабатывающий комплекс общей площадью около 15 тысяч квадратных метров.