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На Тернопільщині продають готовий зерновий комплекс із сушаркою: яка вартість

у Тернопільській області продають зернохранилище
У Тернопільській області продають зернохранилище / Inventure

У Тернопільській області виставили на продаж діючий виробничо-складський комплекс, призначений для зберігання та обробки зернових культур. Вартість готового бізнес-об'єкта становить 25 мільйонів гривен ($560 тис).

Як пише Dilo,про це повідомляє Inventure.

Комплекс розташований у селі Гнилиці, приблизно за 20 кілометрів від Підволочиська та за 45 кілометрів від Тернополя, і наразі активно використовується власником.

Інфраструктура та технічне оснащення

Загальна площа нерухокремності комплексу становить 2755 квадратних метрів. До його складу входять складські приміщення площею 901,8 кв. м, двоповерхова адміністративна будівля з підвалом на 165,7 кв. м, приміщення зерносушарки на 74 кв. м, навіс площею 313,9 кв. м та інші споруди.

Фото 2 — На Тернопільщині продають готовий зерновий комплекс із сушаркою: яка вартість

Об'єкт укомплектований необхідним обладнанням для роботи з зерном, зокрема:

  • Мобільною зерносушаркою модульно-колонкового типу продуктивністю до 150 тонн на добу;
  • Завальною ямою об'ємом 25 кубічних метрів;
  • Автомобільними вагами вантажопідйомністю 80 тонн;
  • Резервуарами для газу та дизельного палива.

Територія площею 1,2 гектара перебуває в довгостроковій оренді у сільської ради до 2073 року.

Вона огороджена парканом, має щебеневе покриття, систему відеоспостереження та забезпечена електропостачанням потужністю 200 кВт, централізованою водою й зручним під'їздом для вантажного транспорту.

Фото 3 — На Тернопільщині продають готовий зерновий комплекс із сушаркою: яка вартість

Раніше повідомлялося, що в індустріальному парку в селі Острів на Тернопільщині пропонують до продажу м’ясопереробний комплекс загальною площею близько 15 тисяч квадратних метрів. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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