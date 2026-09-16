На Тернопільщині продають новий овочевий консервний завод: потужність та обладнання (ФОТО)

В індустріальному парку в селі Острів Тернопільської області виставили на продаж або оренду новий овочевий консервний завод площею 1 700 м², збудований у 2025 році. Підприємство продається разом із виробничим обладнанням, складськими та холодильними приміщеннями.

Як пише Dilo, про це повідомляє Inventure.

Що може виробляти завод

Підприємство розраховане на виробництво овочевих консервів, маринованих і вакуумованих овочів, закусок та напівфабрикатів. Також передбачене фасування й пакування харчової продукції.

Цех консервного заводу

Лінія овочевої консервації може випускати від 10 000 банок місткістю 0,46 л за восьмигодинну зміну. Вона включає обладнання для миття, сортування та фасування овочів, приготування маринаду, закупорювання, стерилізації та пакування.

Окрема лінія призначена для виробництва вакуумованих овочів. Мийна та очищувальна машини мають продуктивність по 1 т/год.

До комплексу входять виробничі, складські, адміністративно-побутові та допоміжні приміщення, а також дві холодильні камери.

консервний завод на Тернопільщині / Inventure

В оголошенні зазначено, що виробництво сертифіковане за стандартами ISO 9001 та ISO 22000.

Комунікації та енергетика

Заявлені інженерні потужності становлять 220 кВт електропостачання, 30 м³/год водопостачання та 1 200 кг/год паропостачання. На підприємстві є централізоване опалення, каналізація та система очищення промислових стоків.

Завод розташований на території індустріального парку та може користуватися його спільною інфраструктурою. Також на території є сонячна електростанція, дизельний генератор і когенераційна установка. Умови доступу до цих потужностей потрібно погоджувати з керуючою компанією.

Власник розглядає продаж або оренду комплексу. Ціну, склад обладнання, строк оренди та умови користування інфраструктурою сторони мають узгодити окремо.

Раніше повідомлялося, що в індустріальному парку в селі Острів на Тернопільщині пропонують до продажу м’ясопереробний комплекс загальною площею близько 15 тисяч квадратних метрів.