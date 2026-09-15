Убойные цеха, холодильники и консервное производство: в Украине продают большой мясокомбинат

В индустриальном парке в селе Остров Тернопольской области предлагают к продаже или аренде мощный мясоперерабатывающий комплекс общей площадью около 15 тысяч квадратных метров.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение Inventure.

Предприятие снабжено всем необходимым оборудованием для организации полного цикла производства — от приема и убоя скота до изготовления колбас, консервов, снеков и упаковки готовой продукции.

В состав комплекса входят:

убойный и предубойный цеха;

холодильный цех с камерами охлаждения, шоковой заморозки и хранения;

цех обвалки и фасовки мяса;

консервный цех;

цех колбасных изделий и мясных снеков;

складские помещения и экспедиционные зоны;

офисные и бытовые помещения, раздевалки, душевые и столовая.

Производственные мощности и оснастка

Комплекс включает убойный цех с производительностью до 60 голов свиней в час, а также предубойное отделение.

В цехе обвалки и фасовки мяса на 18 рабочих местах можно перерабатывать до 30 тонн сырья в смену.

Холодильная инфраструктура предприятия насчитывает камеры охлаждения, шоковой заморозки и хранения продукции. Кроме того, на территории обустроены линии для выпуска сосисок, вареных и копченых колбас, мясных деликатесов, снеков и консервов.

Инфраструктура парка и дополнительные объекты

Мясокомбинат имеет доступ к общей инженерной инфраструктуре индустриального парка, которая включает в себя паровую котельную на пеллетах, артезианские скважины, современные очистные сооружения, собственные трансформаторные подстанции и солнечную электростанцию.

Предприятие сертифицировано по стандартам ISO и HALAL, его расположение позволяет претендовать на государственные льготы.

Отдельно предлагается соседний производственный комплекс для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота площадью почти 980 квадратных метров.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области выставлены на продажу 100% доли действующего производственного бизнеса - крафтового пивоваренного завода Makarska Pivovarnya (Makar Beer). Стоимость объекта оценена в 1,45 млн. долларов.