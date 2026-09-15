Неиспользованные поездки по старым тарифам: в "Киев Цифровой" объяснили, что будет с денежными средствами

В Киеве в течение этой недели автоматически перечислят средства за неиспользованные поездки, приобретенные по старым тарифам. Деньги зачислят на Кошелек транспортной карты в приложении "Киев Цифровой", после чего их можно будет использовать для оплаты проезда по актуальным тарифам.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Остались ли поездки по старому тарифу?

Речь идет о поездках, которые остались на транспортных картах после перехода на новые тарифы в коммунальном транспорте столицы. Если пассажир не использовал их до 14 сентября включительно, стоимость неиспользованных поездок в течение недели перенесут на баланс карты в раздел "Мой Кошелек".

Например, если на транспортной карте осталось 10 поездок, приобретенных по старой цене 6,5 грн, на Кошелек зачислят 65 грн. Эти средства можно использовать для оплаты следующих поездок по действующим тарифам.

Стоимость одной поездки зависит от количества приобретенных поездок:

от 1 до 9 поездок – 30 грн;

от 10 до 19 – 28,9 грн;

от 20 до 29 – 27,8 грн;

от 30 до 39 – 26,6 грн;

от 40 до 49 – 25,5 грн;

50 поездок – 25 грн.

Чтобы использовать средства из Кошелек, в приложении "Киев Цифровой" нужно открыть раздел "Транспортная карта", выбрать необходимую карту и перейти к "Мой Кошелек", после чего нажать "Купить поездки".

Воспользоваться денежными средствами можно и непосредственно при оплате проезда. Для этого владельцам пластиковой или цифровой транспортной карты достаточно приложить ее к валидатору. Если на карте нет приобретенных поездок, система автоматически спишет с Кошелька 30 грн за одну поездку.

Проезд в Киеве подорожал

С 15 июля 2026 г. в Киеве ввели новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла почти в четыре раза составляет 30 гривен.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30,00 грн (сейчас – 8,00 грн);

10–19 поездок – 28,90 грн (сейчас – 7,70 грн);

20-29 поездок - 27,80 грн (сейчас - 7,40 грн);

30-39 поездок - 26,60 грн (сейчас - 7,10 грн);

40-49 поездок - 25,50 грн (сейчас - 6,80 грн);

50 поездок - 25,00 грн (сейчас - 6,50 грн).

Кроме того, в Киеве появились месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны.

Также с 1 августа ввели единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации.

Повышение стоимости проезда сделало киевский транспорт менее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Dilo доказывает: после 15 июля киевляне тратят на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.