Невикористані поїздки за старими тарифами: у "Київ Цифровий" пояснили, що буде з коштами

У Києві протягом цього тижня автоматично перерахують кошти за невикористані поїздки, придбані за старими тарифами. Гроші зарахують на Гаманець транспортної картки в застосунку “Київ Цифровий”, після чого їх можна буде використати для оплати проїзду за актуальними тарифами.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Залишилися поїздки за старим тарифом?

Йдеться про поїздки, які залишилися на транспортних картках після переходу на нові тарифи у комунальному транспорті столиці. Якщо пасажир не використав їх до 14 вересня включно, вартість невикористаних поїздок протягом тижня перенесуть на баланс картки в розділ "Мій Гаманець".

Наприклад, якщо на транспортній карті залишилися 10 поїздок, придбаних за старою ціною 6,5 грн, на Гаманець зарахують 65 грн. Ці кошти можна буде використати для оплати наступних поїздок за чинними тарифами.

Наразі вартість однієї поїздки залежить від кількості придбаних поїздок:

від 1 до 9 поїздок - 30 грн;

від 10 до 19 - 28,9 грн;

від 20 до 29 - 27,8 грн;

від 30 до 39 - 26,6 грн;

від 40 до 49 - 25,5 грн;

50 поїздок - 25 грн.

Щоб використати кошти з Гаманця, у застосунку "Київ Цифровий" потрібно відкрити розділ "Транспортна карта", обрати необхідну картку та перейти до "Мій Гаманець", після чого натиснути "Придбати поїздки".

Скористатися коштами можна і безпосередньо під час оплати проїзду. Для цього власникам пластикової або цифрової транспортної карти достатньо прикласти її до валідатора. Якщо на картці немає придбаних поїздок, система автоматично спише з Гаманця 30 грн за одну поїздку.

Проїзд у Києві подорожчав

Із 15 липня 2026 року в Києві запровадили нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросла майже учетверо і становить 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок — 30,00 грн (зараз — 8,00 грн);

10–19 поїздок — 28,90 грн (зараз — 7,70 грн);

20–29 поїздок — 27,80 грн (зараз — 7,40 грн);

30–39 поїздок — 26,60 грн (зараз — 7,10 грн);

40–49 поїздок — 25,50 грн (зараз — 6,80 грн);

50 поїздок — 25,00 грн (зараз — 6,50 грн).

Крім того, у Києві з'явилися місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні.

Також з 1 серпня запровадили єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації.

Підвищення вартості проїзду зробило київський транспорт найменш доступним серед усіх європейських столиць. Аналіз Dilo доводить: після 15 липня кияни витрачають на проїзд у чотири рази більшу частку свого доходу, ніж жителі Парижа, Берліна чи Відня.