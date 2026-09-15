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До 200 кілометрів на заряді: Volvo виводить на ринок потужні гібриди нового покоління

Volvo
Volvo переходить на гібриди з великим запасом ходу / Depositphotos

Шведський виробник Volvo Car AB, який контролюється китайською Geely, оголосив про вихід на ринки Європи та США нових гібридних автомобілів із великим запасом ходу. 

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Першими такими версіями стануть бестселери марки XC60 та XC90, оснащені потужнішими акумуляторами. Вони здатні подолати до 200 та 160 кілометрів відповідно лише на одному заряді, що суттєво перевищує показники попередників.

Гнучкий підхід та зміна планів компанії

Раніше плагін-гібриди розглядалися виключно як перехідний етап до повністю електричних машин, проте зростання цін на паливо та нестача зарядних інфраструктур змусили автовиробників переглянути стратегію.

Комерційний директор Volvo Ерік Северінсон зазначив, що перехід виявився складнішим, ніж очікувалося кілька років тому, тому компанія обрала більш прагматичне рішення.

Два роки тому шведський бренд вже відмовився від жорсткої мети повністю перейти на електромобілі до 2030 року, визнавши, що попит на авто з ДВЗ та гібриди зберігатиметься ще протягом наступного десятиліття.

Конкуренція та ринкові тенденції

На глобальному ринку нові моделі Volvo конкуруватимуть із гібридними пропозиціями від німецьких автогігантів Mercedes-Benz, BMW і Volkswagen, а також продукцією Lexus і Range Rover.

Зростанню популярності таких машин також сприяють дорожче пальне через міжнародні конфлікти та поява ефективніших технологій від азійських виробників.

Зокрема, високий попит на гібриди став вигідним для спільного підприємства Horse Powertrain, яке постачає двигуни для Volvo із заводу в Швеції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Volvo Cars шукає партнерів для виробництва у США. Шведський автовиробник відкритий до співпраці з іншими компаніями у Сполучених Штатах, щоб максимально ефективно завантажити наявні виробничі потужності свого заводу в Південній Кароліні та адаптуватися до нових економічних умов.

Автор:
Тетяна Бесараб

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