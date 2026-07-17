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Акції Volvo Cars обвалилися на 8% на тлі падіння китайського ринку та зростання витрат

офіс Volvo
Акції Volvo Cars обвалилися на 8% на тлі падіння китайського ринку та зростання витрат / Вікіпедія

Шведський автовиробник Volvo Cars очікує на покращення прибутковості у другому півріччі. Водночас компанія попередила про стрімке подорожчання ключової сировини та серйозне уповільнення продажів на китайському ринку. На тлі цих новин акції автогіганта на відкритті торгів обвалилися на 8%, продемонструвавши найгірший результат із лютого.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Керівництво компанії заздалегідь попереджало, що другий квартал буде слабким через високі ціни на сировину, дорогу логістику та жорсткі знижки. Проте ситуацію погіршило неочікувано глибоке падіння продажів у Китаї — одразу на 35%. Через це маржа операційного прибутку компанії скоротилася до 1,1% (проти 1,6% у попередньому кварталі).

Генеральний директор Volvo Cars Гокан Самуельссон назвав ситуацію в Китаї вкрай важкою через падіння обсягів та жорстку цінову конкуренцію. З подібними проблемами на китайському ринку вже зіштовхнулися й інші європейські гіганти, зокрема німецька компанія BMW, чиї продажі в Китаї у другому кварталі впали на 30%.

Головні проблеми компанії

Окрім внутрішніх проблем ринку Китаю, який топменеджери Volvo називають зараз найскладнішим регіоном у світовій автоіндустрії, компанія потерпає від глобальних геополітичних конфліктів.

Через американо-ізраїльську війну з Іраном фактично заблоковано Ормузьку протоку. Це критично важливий морський шлях, через який постачається світова сировина. В результаті на ринку стрімко підскочили ціни на нафту, а також на базові матеріали для автопрому — літій та алюміній.

За словами фінансового директора компанії Фредріка Ханссона, цей сировинний удар компанія сильніше відчує у другому півріччі. Попри те, що автовиробник частково захищений фінансовим хеджуванням, ситуація з цінами вже значною мірою вийшла з-під контролю бізнесу.

Фінансові показники та плани на друге півріччя

Звіт компанії за період з квітня по червень зафіксував такі результати:

  • Операційний прибуток склав 800 мільйонів шведських крон (близько 82,8 мільйона доларів), що суттєво менше за показник першого кварталу (1,6 мільярда крон);
  • Компанія зафіксувала негативний вільний грошовий потік.

Попри це, керівництво розраховує на відновлення прибутковості у другій половині року. Оптимізм пов'язують із повним запуском конвеєра для виробництва нового флагманського електрокросовера EX60 та очікуваним зростанням обсягів продажів на 10% порівняно з першим півріччям.

Крім того, компанія успішно втілює план із реструктуризації витрат на суму 18 мільярдів крон. Завдяки йому Volvo вже змогла заощадити 5 мільярдів крон на непрямих витратах на шість місяців раніше запланованого терміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Volvo Cars шукає партнерів для виробництва у США. Шведський автовиробник відкритий до співпраці з іншими компаніями у Сполучених Штатах, щоб максимально ефективно завантажити наявні виробничі потужності свого заводу в Південній Кароліні та адаптуватися до нових економічних умов.

Автор:
Максим Кольц