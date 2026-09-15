SAGA Development та BGV Development ввели в експлуатацію першу вежу ЖК BOSTON Creative House на Почайній

У Києві завершили будівництво першої з двох 25-поверхових веж ЖК BOSTON Creative House – проєкту SAGA Development та BGV Development. Комплекс створюється за концепцією all in та поєднує житло, бізнес, спорт, освіту, медицину й lifestyle-інфраструктуру в одному середовищі.

У Києві введено в експлуатацію першу вежу житлового комплексу BOSTON Creative House, який реалізують у стратегічному партнерстві SAGA Development та BGV Development. Проєкт складається з двох 25-поверхових веж із характерною сучасною архітектурою, натхненою Бостоном: чіткими лініями, великими вікнами та поєднанням бетону, скла і відкритого простору.

Загалом у комплексі передбачено 610 квартир із функціональними плануваннями та паркінг, розрахований на 270 паркомісць. У межах першого етапу введено в експлуатацію одну з веж, що включає 305 квартир та 17 дворівневих апартаментів. У будинку облаштовано шість ліфтів.

Проєкт також включає просторий двір без автомобілів, зони для відпочинку та спорту. З верхніх поверхів відкриваються краєвиди на Дніпро, Оболонь та майбутній парк "Почайна".

"Для нас завершення першої вежі BOSTON Creative House – це важливий етап у реалізації проєкту, який від самого початку задумувався значно ширше за житловий комплекс. Ми створюємо середовище, де поруч із домом є робота, спорт, освіта, медицина, гастрономія та простори для спілкування. Саме ця інтегрованість є основою концепції BOSTON Creative House", — зазначають у SAGA Development.

Будинок, у якому можна закрити більшість щоденних потреб, не виходячи за територію комплексу

BOSTON Creative House реалізують за концепцією all in – коли необхідна для повсякденного життя інфраструктура зосереджена безпосередньо в комплексі.

На території працюватимуть медичний центр, школа та дитячий садок під управлінням оператора MRIYDIY. На даху стилобату передбачено падел-клуб. Також у комплексі будуть фітнес-простір Smartass, коворкінг Spaces (IWG), салон краси BACKSTAGE, заклад Спельта та івент-хол на 500 місць.

Окрім цього, проєкт передбачає мережевий супермаркет, простори спільного користування, а також наземний і підземний паркінги для мешканців та їхніх гостей. Цікавою частиною інфраструктури BOSTON Creative House стане апарт-готель Circle. Проєкт передбачає 382 апартаменти, кожен із яких є окремою інвестиційною одиницею.

Таким чином, BOSTON Creative House має стати не лише місцем проживання, а точкою тяжіння для мешканців району та міста.

Будівництво в умовах війни

Будівництво першої вежі тривало в умовах постійних викликів, серед яких – відключення електроенергії, дефіцит працівників у підрядних організаціях, складні погодні умови та повітряні тривоги.

Для підтримки будівельних процесів використовували альтернативні джерела живлення. У пікові періоди на майданчику одночасно працювало близько 200 людей. За час будівництва першої вежі використали 12 369,664 м³ бетону та 1 518,975 тонн арматури.

У комплексі також передбачене укриття для захисту мешканців у разі надзвичайних ситуацій – це споруда подвійного призначення цивільного захисту населення в межах підземного паркінгу.

Споруда забезпечується необхідними конструктивними, інженерними та планувальними рішеннями відповідно до проєктної документації та чинних нормативних вимог, що передбачає можливість тимчасового перебування людей із забезпеченням необхідних умов для їх безпеки та життєдіяльності.

Акцент на енергоефективності та якості

Під час будівництва BOSTON Creative House застосували енергоефективні віконні конструкції з гартованими мультифункціональними енергозберігаючими склопакетами. Вони забезпечують високий рівень теплоізоляції та сприяють зниженню енергоспоживання.

Якість виконання робіт контролювали на всіх етапах реалізації проєкту. Технічний нагляд здійснювався відповідно до чинних державних будівельних норм, технічних стандартів і проєктної документації. Окремо контролювали якість матеріалів, дотримання технологічних процесів та відповідність виконаних робіт проєктним рішенням.

Локація BOSTON Creative House також є однією з ключових переваг проєкту. До станції метро "Почайна" – близько п'яти хвилин пішки, а до Майдану Незалежності – три зупинки метро. Поруч розташовані ресторани, торговельні центри, кінотеатр, гіпермаркети та ділові зони. У пішій доступності – озеро Йорданське та парк "Наталка".

"єОселя" для майбутніх інвесторів

Для покупців квартир у BOSTON Creative House доступна державна програма "єОселя" за участі Sky Bank. Це дає можливість придбати житло в проєкті з використанням іпотечного фінансування в межах програми.

Введення першої вежі в експлуатацію є черговим етапом розвитку BOSTON Creative House — наразі в ній придбано 96% квартир. Наступним кроком стане завершення другої вежі та поступове формування всієї запланованої інфраструктури комплексу.

BOSTON Creative House – проєкт, який об'єднує житло, роботу, спорт, освіту, медицину та відпочинок в одному міському середовищі.