Бензин, дизель, газ чи електрика: скільки тепер коштують 100 км на авто

Вартість 100 км на дизельному авто за місяць зросла на 39 грн — до 528 грн. Бензинове авто обходиться ще дорожче — 595 грн, тоді як домашня зарядка електромобіля коштує від 38 грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

ІДА оновив розрахунок вартості 100 км пробігу для Volkswagen Golf VII FL із різними силовими установками. У розрахунку враховують лише витрати на пальне або електроенергію.

Витрати на пальне за типом пального

За даними аналітиків, найдешевшим варіантом залишається електромобіль із домашньою зарядкою. 100 км за нічним тарифом коштують 38 грн, за денним — 76 грн. На публічних зарядних станціях витрати вищі: 333 грн для AC-станцій і 403 грн для DC-станцій.

Серед автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння найменше коштує поїздка на авто з ГБО — 491 грн за 100 км. За місяць показник зріс на 18 грн. Економія порівняно з бензиновим авто становить 18%.

Вартість 100 км на дизельному Golf зросла на 39 грн і досягла 528 грн. Це найбільше зростання серед розглянутих варіантів. При цьому дизель на АЗС у деяких мережах уже коштує близько 94 грн/л, а в одній із мереж — 100 грн/л.

Бензиновий автомобіль залишається найдорожчим у цьому розрахунку. Вартість 100 км зросла на 28 грн — до 595 грн.

Вартість пробігу 100 км у вересні 2026 року

Вартість заряджання на публічних станціях за місяць не змінилася. Окремі оператори знижували тарифи на деяких локаціях на 50 копійок або 1 грн.

Що не враховує розрахунок

У підсумкові суми не входять:

амортизація та втрата вартості автомобіля;

технічне обслуговування;

страхування та податки;

втрати електроенергії під час заряджання і витрати на підтримання температури батареї;

знос шин, гальмівних колодок та інших деталей.

Розрахунок показує лише прямі витрати на енергоносій за принципом "від бака або батареї до коліс".

Нагадаємо, у липні найбільше зросла вартість експлуатації дизельного автомобіля: 100 км пробігу подорожчали за місяць на 66 грн — до 489 грн. Найдорожчим варіантом було бензинове авто — 567 грн за 100 км.