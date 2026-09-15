НБУ зобов’язав три фінансові компанії усунути недоліки: що відомо

Національний банк України застосував письмові застереження до трьох фінансових компаній. Установи мають усунути виявлені недоліки у своїй діяльності до 6 жовтня 2026 року.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Три фінансові компанії отримали застереження

Національний банк України застосував письмові застереження до трьох фінансових компаній через виявлені недоліки в їхній діяльності. Йдеться про ТОВ "ФК "Юрспецфінанс", ТОВ "ФК "Еліт Фінанс" та ТОВ "ФК «Ірбіс".

Рішення ухвалили відповідно до вимог Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю фінансової компанії, затвердженого постановою правління НБУ від 27 грудня 2024 року №185 зі змінами.

Зазначені фінансові установи мають усунути виявлені недоліки до 6 жовтня 2026 року.

Рішення щодо застосування заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 вересня.

Нагадаємо, кількість учасників ринку небанківських фінансових послуг у серпні 2026 року зменшилася на 10 компаній - до 717 установ. Водночас банківський сектор зберіг стабільність: кількість фінустанов із банківською ліцензією залишилася незмінною - 59.