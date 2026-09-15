Верховная Рада уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора

15 сентября Верховная Рада на своем заседании уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба парламента.

За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов.

Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.

Утром 14 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. По словам генпрокурора, речь идет о возможной подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также фиктивном усыновлении.

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос об уходе Кравченко с должности.

В то же время Кравченко заявил, что находится в " заграничной командировке ". По его словам, во время поездки он планирует встречи с международными партнерами, на которых он намерен проинформировать их о ситуации в украинских антикоррупционных органах. В то же время источники "Общественного" сообщили, что генпрокурор самостоятельно оформил пятидневную командировку в Париж якобы для участия в слушании ПАСЕ. В самой ПАСЕ, однако, заявили, что Кравченко или представители его ведомства не будут участвовать в заседании.

После этого Зеленский отстранил Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Еще 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке. Он объяснял свое решение политическими обстоятельствами и нежеланием, чтобы должность генпрокурора использовалась в политическом противостоянии.

Перед этим в публичном пространстве обострился конфликт вокруг операции НАБУ и САП Карфаген. Антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора. Участники группы подозреваются в систематическом получении денег от мошеннических колцентров и легализации имущества на десятки миллионов гривен. В рамках этой истории в публичном пространстве появилась информация об обысках у Кравченко и его заместительницы Марии Вдовиченко.

Сам Кравченко отрицал свою причастность к возможному прикрытию незаконной деятельности.

Кто такой Руслан Кравченко

Кравченко возглавил офис генпрокурора в июне 2025 года. Верховная Рада поддержала его назначение 273 голосами.

До этого Кравченко с 2024 года возглавлял Государственную налоговую службу. В апреле 2023 года Кравченко указом Зеленского был назначен на должность главы Киевской областной военной администрации.

Кравченко с 2012 по 2014 год работал следователем Севастопольской прокуратуры по надзору. Затем участвовал в Антитеррористической операции по контракту, был прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (в Дебальцево и Бахмуте). Имеет статус участника боевых действий, в 2020 году был уволен с военной службы в запас.

С 2015 по 2017 год работал прокурором в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины. В частности, по делу, где украинского президента-беглеца Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

После этого занимал другие должности в правоохранительных органах. В 2023 году отправился на конкурс на должность председателя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).



