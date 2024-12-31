Уволенные главы Киевской и Полтавской ОВА возглавили Налоговую и Госфинмониторинг

Кабинет министров на заседании 31 декабря назначил главой Государственной налоговой службы Руслана Кравченко, которого президент Владимир Зеленский накануне уволил с должности главы Киевской обладминистрации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, Кабмин во вторник уволил главу Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского, назначив вместо него Филиппа Пронина, уволенного накануне с должности главы Полтавской ОВА.

Кто такие Кравченко и Пронин

Кравченко занимал должность главы Киевской области с 10 апреля 2023 года, до этого более десяти лет работал в органах прокуратуры. Так, в 2012-2014 годах он был следователем и старшим следователем Севастопольской прокуратуры, старшим прокурором Ровенской и Львовской прокуратуры, в 2014-2015 – прокурором 33-й военной прокуратуры Южного региона (Донецкая область).

В 2015-2019 годах работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры, в 2019-2020 – был заместителем военного прокурора Центрального региона, в 2020-2021 – начальником управления процессуального руководства по производствам по преступлениям в сфере ОПК Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офис генпрокурора, в 2021-2023 – руководителем Бучанской окружной прокуратуры Киевской области.

Пронин возглавлял Полтавскую область с 10 октября 2023 года, до этого с 2020 года работал замглавы Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА), а в 2017-2020 годах — начальником управления обнаружения и розыска активов центрального аппарата этого ведомства.

Ранее Пронин уже работал в Госфинмониторинге: в течение 2010-2017 годов — заместителем начальника управления анализа рисков и типологических исследований департамента финрасследований, а затем начальником этого управления, а до этого в 2005-2008 годах был главным специалистом департамента аналитической работы. В перерыве в 2008-2010 годах работал в украинском офисе компании KPMG, отвечая за создание и развитие группы финрасследований.

Отметим также, что у ГНС не было полноценного председателя в течение трех с половиной лет — после повышения до первого вице-премьера — министра экономики Алексея Любченко, который возглавлял ведомство с апреля 2020 по май 2021 года. Сперва его обязанности исполнял до конца ноября 2021 года Евгений Олейников, еще один месяц после того – Михаил Титарчук, а с 23 декабря 2021 года и по сей день Налоговой руководила Татьяна Кириенко.