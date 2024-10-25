Руководство налоговой проверили на наличие инвалидности – Гетманцев доложил о результатах

Руководство Государственной налоговой службы проверили на наличие оформленных после 24 февраля 2022 инвалидностей. Среди 17 человек только один получил инвалидность из-за ранений на фронте.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Данило Гетманцев.

По его словам, за два дня в ГНС проверили материалы по всему руководству, в частности региональному.

"15 человек приняли волевое и честное решение оставить службу. Однако один деятель решил этого не делать в надежде на связи с "кем-то во власти". Речь идет о Чернигове", — отметил Гетманцев.

Он добавил, что если человек, о котором он говорит, не решит уволиться, то он обратится к правоохранителям и обнародует его имя. Через некоторое время депутат написал, что "вопрос закрыт" и из руководства налоговой уволятся уже 16 человек.

"Ожидаем аналогичной информации от других органов по ведению Комитета: ГТСУ, БЭБ, Госфинмон, КРАИЛ и НКЦБФР. Соответствующие запросы направлены", — добавил он.

"Липовые" инвалидности

Во вторник, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. Было принято решение о ликвидации всех МСЭК до конца текущего года. В течение 3 месяцев будут проверять решения МСЭК относительно установления инвалидности должностным лицам, решения, которые необоснованны — пересмотрят.

Как отметил Зеленский, было зафиксировано "многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".

"Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", — заметил президент.

После того как Государственное бюро расследований разоблачило и задержало руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которая "зарабатывала" миллионы на ухилянтах, в милицию попали изъятые во время обысков списки ее клиентов.

Главный редактор информационно-аналитического портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, заявил о полусотне прокуроров Хмельницкой области со статусом инвалида II группы. Каждого из них назвал поименно.

После этого генпрокурор Андрей Костин сообщил, что подал в отставку.