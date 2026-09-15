Законопроект об "адских" санкциях против России преодолел важный этап в Палате представителей США

Комитет Палаты представителей США по регламенту 14 сентября одобрил двухпартийный законопроект, направленный на усиление санкций против Российской Федерации из-за ее войны против Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Hill .

Одобрение документа комитетом Палаты представителей, вероятно, открывает путь к голосованию за него всем составом палаты на этой неделе.

Сенатор Джин Шахин, которая является ведущей демократкой в Комитете Сената по зарубежным отношениям, назвала информацию о возможном голосовании Палаты представителей "прекрасной новостью" и отметила необходимость принятия законопроекта.

"Украинские гражданские и дальше гибнут из-за военной машины Путина, а этот законопроект наносит серьезный удар по финансам Кремля. Сейчас самое время его принять и заставить Путина сесть за стол переговоров", – заявила Шахин.

Палата представителей должна уйти на семинедельные каникулы после завершения работы в четверг. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон 14 сентября заявил журналистам, что может ускорить рассмотрение законопроекта о санкциях против России по процедуре, предусматривающей его поддержку по меньшей мере двумя третями членов Палаты представителей.

Законопроект, одним из главных сторонников которого был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, позволит президенту США Дональду Трампу вводить санкции против лиц, действующих в интересах российского правительства, если они препятствуют мирным переговорам с Украиной, нарушают достигнутое мирное соглашение или пытаются взорвать украинский.

Документ также предоставит Трампу возможность вводить визовые ограничения и блокировать активы Владимира Путина, отдельных российских военных командиров, а также "любых иностранных лиц, сознательно снабжающих оборонную продукцию" российским военным.

Кроме того, законопроект позволит США повысить до 500% пошлины на товары из России и стран, "сознательно осуществляющих обмен российским ураном и нефтепродуктами".

7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана. За проголосовали 86 сенаторов, против – 11. Документ предусматривает усиление экономического давления на страны, представляющие угрозу международной безопасности.

Законопроект об "адских" санкциях против РФ

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о вторичные санкции против России, инициатором которого был усопший сенатор Линдси Грэм.

Еще в конце прошлого года в Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ с целью дальнейшего ослабления Москвы на фоне ее войны с Украиной.

Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.