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Производитель мяса вернул 15 млн грн налогов после проверки: как работала схема

налоги
ГНС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов / Depositphotos

Государственная налоговая служба (ГНС) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили производителя мясной продукции на уклонении от уплаты налогов на сумму более 15 млн грн. Компания уже полностью перечислила средства в государственный бюджет.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Нарушения были обнаружены в ходе документальной проверки, проведенной с учетом материалов уголовного производства от БЭБ по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Главные схемы, обнаруженные при проверке:

  • Занижение НДС более чем на 8 млн грн: предприятие реализовало мясную продукцию физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) по ценам, которые существенно ниже обычных рыночных.
  • Манипуляции со списанием запасов почти на 7 млн грн: компания безосновательно включала в состав расходов и налогового кредита по НДС операции по списанию запасов, что привело к занижению как налога на добавленную стоимость, так и налога на прибыль предприятий.

Несмотря на выявленные нарушения, предприятие полностью согласилось с выводами налоговиков и добровольно уплатило все доначисленные суммы в бюджет в полном объеме.

В то же время материалы проверки ГНС передала в теруправление БЭБ для дальнейшего досудебного расследования и принятия окончательных процессуальных решений.

Напомним, накануне правительство прекратило полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы. В статусе и. она занимала этот пост с 18 июня 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб

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