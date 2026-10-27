В уряді не відмовилися від ідеї підвищити ПДВ

Міністерство економіки не відмовляється від ідеї підвищити податок на додану вартість на 1% для наповнення фонду компенсації воєнних збитків, але готове розглядати й інші варіанти.

Як пише Dilo, про це під час Київського міжнародного економічного форуму заявив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, дискусія із Міністерством фінансів, народними депутатами щодо механізму підтримки бізнесу, який зазнав збитків через російські атаки, ще триває.

"Ми залишаємося на позиції, що 1% ПДВ - це оптимальний варіант із усіх можливих. Він не ідеальний, але це "найменше із усіх зол". Але ми також готові до альтернативних варіантів", - наголосив міністр.

Він зауважив, що створення фонду для компенсації збитків бізнесу залишається абсолютним пріоритетом, а Мінекономіки розраховує на старт його роботи із 2027 року. Важливим при цьому також є залучення міжнародної фінансової допомоги.

"Але вона спрацює тоді, коли у нас будуть власні джерела для фінансування цього фонду", -підкреслив Кравченко.

Підвищення ПДВ

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, уряд вирішив не підвищувати ставку податку на додану вартість на один відсотковий пункт. Водночас створювати Фонд допомоги постраждалому бізнесу, який планували фінансувати завдяки додатковим податковим надходженням, також не буде.

Ідея створення фонду допомоги та страхування підприємств належала Міністерству економіки. Відомство пропонувало створити спеціальний страховий фонд для компенсації бізнесу активів, втрачених через російські обстріли. Його обсяг може становити $2–3 млрд, а одним із джерел фінансування розглядають підвищення базової ставки ПДВ на один відсотковий пункт — із нинішніх 20% до 21%.

Раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляв, що підвищення ПДВ на 1% у проєкті держбюджету на 2027 рік необхідне для страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Натомість голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав у коментарі для Dilo, що підвищення податку на додану вартість із 20% до 21% не буде.