У Рівному відновлюють ТРЦ "Екватор" після атаки БпЛА: коли відкриється гіпермаркет і магазини

Команда торгово-розважального центру “Екватор” у Рівному активізувала роботи з відновлення повноцінної діяльності після пошкоджень, яких об'єкт зазнав внаслідок падіння уламків збитого безпілотника 16 жовтня

Як пише Dilo, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Процес відновлення та повернення до звичного режиму роботи відбуватиметься у три етапи:

Перший етап: Протягом найближчих 2–3 днів свою роботу відновить гіпермаркет “Велмарт”.

Протягом найближчих 2–3 днів свою роботу відновить гіпермаркет “Велмарт”. Другий етап: Протягом кількох наступних днів поступово відчинять двері більшість магазинів та закладів, розташованих у ТРЦ.

Протягом кількох наступних днів поступово відчинять двері більшість магазинів та закладів, розташованих у ТРЦ. Третій етап: Повноцінне відновлення та запуск роботи всього торгово-розважального центру планують завершити упродовж 4–6 тижнів.

У пресслужбі наголошують, що наразі всі служби ТРЦ працюють у посиленому режимі заради якнайшвидшого та безпечного прийняття відвідувачів. Актуальні дати поетапного відкриття оперативно публікуватимуться на офіційних інформаційних ресурсах мережі.

Про ТРЦ “Екватор”

ТРЦ “Екватор” у Рівному — найбільший торгово-розважальний центр міста регіонального значення, який відчинив свої двері 28 квітня 2008 року. Загальна площа об'єкта становить 42 400 кв. м.

ТРЦ входить до національної мережі “Екватор”, яка також представлена у Полтаві, Чернівцях та Харкові й сукупно приймає понад 10 млн відвідувачів щороку.

Нагадаємо, 16 жовтня російська атака спричинила значні руйнування ТРЦ "Екватор" у Рівному. ТРЦ припинив роботу після атаки російських дронів