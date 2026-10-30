Суд у Лондоні: російський бізнесмен відмовився виплатити £30 млн ексдружині через "західні санкції"

Російський інвестор у нерухомість Василь Пеганов, який бере участь у судовому процесі про розлучення на 30 мільйонів фунтів стерлінгів у Лондоні, заявив, що західні санкції проти РФ заважають йому виконати фінансові вимоги колишньої дружини Тетяни Пеганової.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Financial Times.

Пара одружилася в Росії у 2003 році та прожила у Великій Британії понад десять років. Хоча бізнесмен особисто не перебуває під західними санкціями, під час виступу через відеозв'язок із РФ він стверджував, що його британські рахунки закриті, а прямі перекази з Росії стали практично неможливими.

Пеганов також відхилив варіанти виплат криптовалютою або через посередників через ризик порушення законів, а розкривати інформацію про свої статки суду відмовився, заявивши, що ексдружина використає ці дані проти нього по всьому світу.

Зрив попередньої угоди через шахрайство адвоката

Новий позов пов'язаний зі зривом мирової угоди 2018 року, за якою жінка мала отримати щонайменше 2 млн фунтів від продажу квартири в престижному лондонському районі Белгравія, одноразову виплату та частку в офшорних трастах.

Проте нерухомість втратили через шахрайство скандального англійського юриста Стівена Джонса з фірми Jirehouse, якого засудили у 2022 році. Адвокат без відома клієнтів узяв багатомільйонний кредит під заставу цього помешкання.

Через дефолт за позикою кредитор конфіскував майно, а жінку торік виселили, після чого вона переїхала в іншу лондонську квартиру ексчоловіка. Пеганов наполягає, що майно вкрали сторонні злочинці, а тому він не повинен нести за це фінансову відповідальність.

Тетяна Пеганова подала позов за британським законом про сімейне судочинство, який дозволяє переглядати рішення іноземних судів у Лондоні за наявності зв'язку з Великою Британією. Офіційне розлучення пари в РФ у 2019 році стосувалося лише двох російських об'єктів. Тепер жінка вимагає 30 млн фунтів стерлінгів.

Судова заборона з РФ та очікування вердикту

Захист позивачки зазначає, що 51-річний Пеганов володіє комерційною нерухомістю в РФ, наймає охорону, особистого кухаря та літає приватними літаками, але з червня 2025 року повністю припинив виплати. Сам бізнесмен стверджує, що живе в простому дерев'яному будинку, раніше надав родині 156 млн рублів, а ексдружина отримала 1,3 млн євро від продажу нерухомості в Москві.

Щоб зірвати процес, Пеганов отримав рішення російського суду про штраф для ексдружини у 280,7 млн рублів (близько 3,5 млн доларів) у разі продовження позову в Лондоні. Попри вимогу зупинити розгляд, Високий суд Лондона відмовив росіянину. Слухання в цій справі відбулися напередодні фінального засідання у наймасштабнішому шлюборозлучному процесі Лондона між олігархом Володимиром Потаніним та його колишньою дружиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу розпочали підготовку жорсткіших санкцій проти Росії через рішення адміністрації США пом'якшити обмеження на експорт російського дизельного пального.