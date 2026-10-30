Spotify планує запустити сервіс музичних реміксів на базі ШІ: скільки коштуватиме користувачам

Шведська стримінгова платформа Spotify планує на початку 2027 року запустити сервіс, за допомогою якого користувачі зможуть створювати ремікси та кавери на відомі пісні. Додаткова підписка може коштувати $4–5 на місяць.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times.

За попередньою інформацією, запуск може відбутися в першому кварталі 2027 року. Презентацію розглядають, зокрема, на лютий — під час церемонії вручення премії "Греммі".

Як працюватиме сервіс

Функція дозволить платним передплатникам змінювати вже наявні композиції за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, перетворювати народну пісню на танцювальний трек або створювати власну кавер-версію композиції певного виконавця.

На відміну від генераторів на кшталт Suno, які створюють нову музику за текстовими запитами, сервіс Spotify працюватиме з піснями артистів, які погодяться на участь. За запропонованою моделлю, виконавці отримуватимуть роялті від створених користувачами реміксів. Також Spotify розробляє систему, за якої прослуховування реміксів зараховуватимуться до статистики оригінальних композицій у чартах платформи.

За його словами співкерівника компанії Густава Седерстрема, це може бути особливо важливо для артистів, чия музика стала популярною у 1980-х і 1990-х роках. Однак не всі артисти пілтримують цю ідею.

Наразі Spotify веде переговори про ліцензії із Sony Music та Warner Music. Угоди вже укладені з Universal Music Group, Merlin і Believe. Водночас самі виконавці зможуть відмовитися від участі, навіть якщо їхні лейбли погодяться на співпрацю.

Аналітик Bernstein Ієн Мур оцінює, що до кінця 2028 року новою ШІ-послугою можуть скористатися 7–8% передплатників Spotify у США.

Компанія також розглядає інші платні послуги для слухачів, зокрема ранній доступ до квитків на концерти та розширені можливості прослуховування аудіокниг.

Раніше повідомлялося. що Spotify не платить артистам фіксовану суму за кожне прослуховування. Розмір виплат залежить від країни слухача, типу його підписки, а також умов співпраці музиканта з лейблом чи дистриб'ютором.