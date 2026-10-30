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Spotify планирует запустить сервис музыкальных ремиксов на базе ИИ: сколько обойдется пользователям

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Слушатели Spotify смогут менять популярные песни с помощью ИИ / Freepik

Шведская стриминговая платформа Spotify планирует в начале 2027 запустить сервис, с помощью которого пользователи смогут создавать ремиксы и каверы на известные песни. Дополнительная подписка может стоить $4–5 в месяц.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times.

По предварительным данным, запуск может состояться в первом квартале 2027 года. Презентацию рассматривают, в частности, на февраль - во время церемонии вручения премии "Грэмми".

Как будет работать сервис

Функция позволит платным подписчикам изменять существующие композиции с помощью искусственного интеллекта. К примеру, превращать народную песню в танцевальный трек или создавать собственную кавер-версию композиции определенного исполнителя.

В отличие от генераторов типа Suno, создающих новую музыку по текстовым запросам, сервис Spotify будет работать с песнями артистов, которые согласятся на участие. По предложенной модели, исполнители будут получать роялти от созданных пользователями ремиксов. Также Spotify разрабатывает систему, при которой прослушивание ремиксов будут относиться к статистике оригинальных композиций в чартах платформы.

По его словам, соруководителя компании Густава Седерстрема, это может быть особенно важно для артистов, чья музыка стала популярной в 1980-х и 1990-х годах. Однако не все артисты пилтримируют эту идею.

Spotify ведет переговоры о лицензиях с Sony Music и Warner Music. Сделки уже заключены с Universal Music Group, Merlin и Believe. В то же время, сами исполнители смогут отказаться от участия, даже если их лейблы согласятся на сотрудничество.

Аналитик Bernstein Иен Мур оценивает, что к концу 2028 года новой ШИ-услугой могут воспользоваться 7–8% подписчиков Spotify в США.

Компания также рассматривает другие платные услуги для слушателей, в том числе ранний доступ к билетам на концерты и расширенные возможности прослушивания аудиокниг.

Ранее сообщалось. что Spotify не платит артистам фиксированную сумму за каждое прослушивание. Размер выплат зависит от страны слушателя, типа его подписки, а также условий сотрудничества музыканта с лейблом или дистрибьютором.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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