Сколько на самом деле платит Spotify: как украинские музыканты зарабатывают на стриминге

Spotify не платит артистам фиксированную сумму за каждое прослушивание. Размер выплат зависит от страны слушателя, типа его подписки, а также условий сотрудничества музыканта с лейблом или дистрибьютором. Dilo разобралось, как формируются выплаты за стриминг, сколько могут зарабатывать украинские артисты и какая часть этих денег доходит до музыканта.

Как работает модель streamshare

Все деньги, которые Spotify зарабатывает через месяц в отдельной стране, попадают в общий пул. Это поступление и от премиум-подписок, и от рекламы на бесплатных аккаунтах. Далее рассчитывают долю прослушиваний, которую набрал конкретный правообладатель и выплачивают ему соответствующую часть пула.

Основатель и СЕО музыкального лейбла pomitni, соучредитель платформы развития артистов "На ее основе" Ирина Горова объясняет это на примере. Если трек в месяц собрал 1% всех прослушиваний в Украине, его правообладатель получит 1% украинского пула роялти.

По данным Spotify, примерно две трети дохода от музыки платформа отдает правообладателям. Из этой суммы около четырех пятых приходится на права на звукозаписи, а остальные на авторские права, то есть паблишинг.

Артист-продюсер группы Tember Blanche, соучредитель YouTube-канала об украинской и мировой музыке "Звучить!", член авторского совета ОО УААСП Влад Лагода описывает эти два потока как смежные и авторские права. Смежные права касаются конкретной записи и их собирают дистрибьюторы. Авторскую часть, которая, как правило, меньше, собирают организации коллективного управления (ОКУ). Получить эти деньги можно, только когда артист передал права в ОКУ. Они, по словам Лагоды, обычно удерживают 20%.

От чего зависит цена стрима

Горовая предостерегает от термина "средняя стоимость стрима". По ее словам, есть показатель эффективного дохода за одно прослушивание, но это аналитическая цифра. Она показывает, сколько артист заработал за прошлый период в расчете на одно прослушивание, и не тариф. Показатель постоянно меняется, поскольку зависит от географии слушателей, соотношения Premium и Free, общего объема прослушиваний и сезонности, а также от порога монетизации.

Лагода добавляет, что стримы премиум пользователей приносят больше денег. Семейная подписка дает более низкую стоимость стрима. С бесплатных слушателей доход поступает от рекламы.

Сколько приносит миллион прослушиваний

Фиксированной суммы за определенное количество стримов нет, поэтому оценки дохода могут отличаться. По словам Горовой, если аудитория артиста преимущественно украинская, миллион прослушиваний на Spotify может принести около $1000–1500, а 100 тыс. стримов соответственно около $100–150.

Если значительная часть слушателей находится в США и странах Европы, доход может быть выше. Для такой аудитории Горова называет ориентир в $3000–4500 за миллион прослушиваний.

Лагода приводит несколько иные оценки. По его словам, в Украине 1000 прослушиваний на Spotify могут приносить около €0,7, на Apple Music около €2, а на YouTube Music около €1. Эти суммы не являются тарифами платформ и могут изменяться от месяца к месяцу.

При этом страна происхождения самого артиста на размер выплат не влияет. Более важно, где находится его аудитория. Поэтому прослушивание украинского музыканта в США, Германии или Великобритании может генерировать больше дохода, чем стримы в Украине. И наоборот, прослушивание иностранного исполнителя украинской аудиторией учитывается в украинском пуле.

Сколько остается артисту

Сколько из стриминговых доходов получит артист, зависит от того, как он выпускает музыку и с кем работает.

Независимый артист может напрямую пользоваться сервисами дистрибуции, такими, как DistroKid, TuneCore или Amuse. По словам Горовой, в зависимости от тарифа, в таком случае музыкант может получать 85–100% роялти. В то же время он самостоятельно занимается продвижением, маркетингом, менеджментом и питчингом треков в плейлисты.

Лагода приводит схожие оценки. По его словам, крупные дистрибьюторы в Украине, как правило, оставляют артисту 70–85% поступлений. Некоторые сервисы позволяют получать 100%, но берут плату за подписку или загрузку релизов.

Другая модель предполагает работу через лейбл. В таком случае артист отдает большую часть дохода партнерам, но получает дистрибуцию, аналитику, маркетинговую и юридическую поддержку, A&R, а иногда и финансирование. По оценке Горовой доля артиста в зависимости от условий сотрудничества может составлять от 50% до 90%.

При этом расходы лейбла на продвижение или создание контента могут покрываться отдельно со стриминговых доходов. То есть фактическая сумма, полученная артистом, зависит не только от зафиксированной в договоре доли.

Украинские лейбли также работают со стриминговыми платформами через дистрибьюторов. По словам Лагоды, благодаря большим объемам, они могут получать лучшие условия. Дистрибьютор может передавать лейблу 75–95% поступлений, после чего лейбл рассчитывается с артистом в соответствии с их договором.

Разницу между двумя моделями Лагода показывает на условном расчете для 1 млн прослушиваний на YouTube Music. Если такой объем генерирует 1000 евро по смежным и 100 евро по авторским правам, а каждый посредник передает дальше 80% полученной суммы, независимый артист после отчислений дистрибьютора и ОКУ получит около 880 евро до уплаты налогов. При работе через лейбл сумма уменьшится примерно до €704.

По словам Лагоды, независимая модель позволяет оставлять себе большую часть дохода, но артист сам занимается документами, коммуникацией с дистрибьютором и другими организационными вопросами. Лейбл забирает часть поступлений, в то время как берет на себя часть этой работы и может предоставлять дополнительные возможности для развития артиста.

Какое место стриминг занимает в доходах артистов

Стриминг может стать основным источником дохода музыканта, однако для этого требуются стабильно высокие прослушивания. По словам Горовой, если у артиста сильный каталог и регулярно набирает миллионы стримов, доходы от цифровых платформ могут составлять значительную часть его заработка. Для большинства артистов стриминг остается одним из источников дохода.

Его роль зависит и от масштаба артиста. У известных исполнителей основную часть дохода обычно приносят концерты и гастроли, тогда как стриминг, паблишинг, сотрудничество с брендами и мерч дополняют эти поступления. У артистов с меньшей, но стабильной аудиторией разные источники дохода могут иметь сопоставимый вес.

В то же время, стриминг работает не только как прямой источник заработка. Прослушивания помогают артисту расширять аудиторию, которую можно монетизировать через концерты, сотрудничество с брендами и другие форматы.

Лагода отмечает, что независимый артист может зарабатывать на Spotify и без лейбла. Помимо стриминга, музыканты получают доходы от живых выступлений, рекламных кампаний, сессионных записей и других способов использования музыки.

Отдельным источником дохода для музыкантов остается YouTube: выплаты зависят от количества просмотров, географии аудитории, формата контента и других факторов. Детальнее о том, сколько могут зарабатывать музыканты на YouTube в 2026 году, Dilo писало ранее.