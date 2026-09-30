Скільки насправді платить Spotify: як українські музиканти заробляють на стримінгу

Spotify не платить артистам фіксовану суму за кожне прослуховування. Розмір виплат залежить від країни слухача, типу його підписки, а також умов співпраці музиканта з лейблом чи дистриб'ютором. Dilo розібралося, як формуються виплати за стримінг, скільки можуть заробляти українські артисти та яка частина цих грошей зрештою доходить до музиканта.

Як працює модель streamshare

Усі гроші, які Spotify заробляє за місяць в окремій країні, потрапляють до спільного пулу. Це надходження і від преміум-підписок, і від реклами на безкоштовних акаунтах. Далі розраховують частку прослуховувань, яку набрав конкретний правовласник, і виплачують йому відповідну частину пулу.

Засновниця та СЕО музичного лейбла pomitni, співзасновниця платформи розвитку артистів "На її основі" Ірина Горова пояснює це на прикладі. Якщо трек за місяць зібрав 1% усіх прослуховувань в Україні, його правовласник отримає 1% українського пулу роялті.

За даними Spotify, приблизно дві третини доходу від музики платформа віддає правовласникам. З цієї суми близько чотирьох п'ятих припадає на права на звукозаписи, а решта на авторські права, тобто паблішинг.

Артист-продюсер гурту Tember Blanche, співзасновник YouTube-каналу про українську і світову музику "Звучить!", член авторської ради ГО УААСП Влад Лагода описує ці два потоки як суміжні та авторські права. Суміжні права стосуються конкретного запису, і їх збирають дистриб'ютори. Авторську частину, яка зазвичай менша, збирають організації колективного управління (ОКУ). Отримати ці гроші можна лише тоді, коли артист передав права в ОКУ. Вони, за словами Лагоди, зазвичай утримують 20%.

Від чого залежить ціна стріму

Горова застерігає від терміна "середня вартість стріму". За її словами, є показник ефективного доходу за одне прослуховування, але це аналітична цифра. Вона показує, скільки артист заробив за минулий період у розрахунку на одне прослуховування, і не є тарифом. Показник постійно змінюється, бо залежить від географії слухачів, співвідношення Premium і Free, загального обсягу прослуховувань і сезонності, а також від порогу монетизації.

Лагода додає, що стріми преміум користувачів приносять більше грошей. Сімейна підписка дає нижчу вартість стріму. З безкоштовних слухачів дохід надходить від реклами.

Скільки приносить мільйон прослуховувань

Фіксованої суми за певну кількість стрімів немає, тому оцінки доходу можуть відрізнятися. За словами Горової, якщо аудиторія артиста переважно українська, мільйон прослуховувань на Spotify може принести близько $1000–1500, а 100 тис. стрімів відповідно близько $100–150.

Якщо значна частина слухачів перебуває у США та країнах Європи, дохід може бути вищим. Для такої аудиторії Горова називає орієнтир у $3000–4500 за мільйон прослуховувань.

Лагода наводить дещо інші оцінки. За його словами, в Україні 1000 прослуховувань на Spotify можуть приносити близько €0,7, на Apple Music близько €2, а на YouTube Music близько €1. Ці суми не є тарифами платформ і можуть змінюватися від місяця до місяця.

При цьому країна походження самого артиста на розмір виплат не впливає. Важливіше, де перебуває його аудиторія. Тому прослуховування українського музиканта у США, Німеччині чи Великій Британії можуть генерувати більше доходу, ніж стріми в Україні. І навпаки, прослуховування іноземного виконавця українською аудиторією враховуються в українському пулі.

Скільки залишається артисту

Скільки зі стримінгових доходів зрештою отримає артист, залежить від того, як він випускає музику та з ким працює.

Незалежний артист може напряму користуватися сервісами дистрибуції, такими як DistroKid, TuneCore чи Amuse. За словами Горової, залежно від тарифу в такому разі музикант може отримувати 85–100% роялті. Водночас він самостійно займається просуванням, маркетингом, менеджментом і пітчингом треків у плейлисти.

Лагода наводить схожі оцінки. За його словами, великі дистриб'ютори в Україні зазвичай залишають артисту 70–85% надходжень. Деякі сервіси дозволяють отримувати 100%, але натомість беруть плату за підписку або завантаження релізів.

Інша модель передбачає роботу через лейбл. У такому разі артист віддає більшу частину доходу партнерам, але отримує дистрибуцію, аналітику, маркетингову та юридичну підтримку, A&R, а іноді й фінансування. За оцінкою Горової, частка артиста залежно від умов співпраці може становити від 50% до 90%.

При цьому витрати лейбла на просування або створення контенту можуть окремо покриватися зі стримінгових доходів. Тобто фактична сума, яку отримає артист, залежить не лише від зафіксованої в договорі частки.

Українські лейбли також працюють зі стримінговими платформами через дистриб'юторів. За словами Лагоди, завдяки більшим обсягам вони можуть отримувати кращі умови. Дистриб'ютор може передавати лейблу 75–95% надходжень, після чого лейбл розраховується з артистом відповідно до їхнього договору.

Різницю між двома моделями Лагода показує на умовному розрахунку для 1 млн прослуховувань на YouTube Music. Якщо такий обсяг генерує €1000 за суміжними та €100 за авторськими правами, а кожен посередник передає далі 80% отриманої суми, незалежний артист після відрахувань дистриб'ютора та ОКУ отримає близько €880 до сплати податків. За роботи через лейбл сума зменшиться приблизно до €704.

За словами Лагоди, незалежна модель дозволяє залишати собі більшу частину доходу, але артист сам займається документами, комунікацією з дистриб'ютором та іншими організаційними питаннями. Лейбл забирає частину надходжень, натомість бере на себе частину цієї роботи та може надавати додаткові можливості для розвитку артиста.

Яке місце стримінг займає у доходах артистів

Стримінг може стати основним джерелом доходу музиканта, однак для цього потрібні стабільно високі прослуховування. За словами Горової, якщо артист має сильний каталог і регулярно набирає мільйони стрімів, доходи від цифрових платформ можуть становити значну частину його заробітку. Для більшості артистів стримінг залишається лише одним із джерел доходу.

Його роль залежить і від масштабу артиста. У відомих виконавців основну частину доходу зазвичай приносять концерти та гастролі, тоді як стримінг, паблішинг, співпраця з брендами та мерч доповнюють ці надходження. У артистів із меншою, але стабільною аудиторією різні джерела доходу можуть мати співставну вагу.

Водночас стримінг працює не лише як пряме джерело заробітку. Прослуховування допомагають артисту розширювати аудиторію, яку згодом можна монетизувати через концерти, співпрацю з брендами та інші формати.

Лагода зазначає, що незалежний артист може заробляти на Spotify і без лейбла. Крім стримінгу, музиканти отримують доходи від живих виступів, рекламних кампаній, сесійних записів та інших способів використання музики.

Окремим джерелом доходу для музикантів залишається YouTube: виплати залежать від кількості переглядів, географії аудиторії, формату контенту та інших факторів. Детальніше про те, скільки можуть заробляти музиканти на YouTube у 2026 році, Dilo писало раніше.