Скільки заробляють музиканти на YouTube у 2026 році

Мільйон переглядів звучить як синонім успіху, і мільйонного доходу. Але для музиканта на YouTube ця цифра часто означає лише кілька сотень доларів, а іноді й менше, ніж коштує пляшка води. За гучними цифрами прослуховувань ховається складна й далеко не завжди прозора система розподілу грошей, у якій географія слухача важить не менше, ніж талант виконавця. Команда Dilo розібралася, як формується дохід музикантів на YouTube, скільки реально платить платформа за прослуховування та перегляди і чому навіть сотні тисяч прослуховувань не гарантують українським артистам стабільного заробітку.

Як насправді працює монетизація на YouTube

Поширена думка, що стрімінгові платформи платять фіксовану суму за кожне прослуховування чи перегляд, не відповідає дійсності. YouTube, як і Apple Music чи Spotify, працює за моделлю розподілу загального доходу. Тобто, гроші формуються з реклами та платних підписок (YouTube Premium), а потім розподіляються між платформою й авторами контенту.

Стандартна модель розподілу для YouTube виглядає так:

~55% доходу — автору контенту;

~45% доходу — платформі YouTube.

Коли користувач платить за підписку YouTube Premium (тобто дивиться відео без реклами), частина його щомісячного внеску так само розподіляється між авторами контенту, який він переглядав. Причому, незалежно від того, чи бачив він рекламу під час перегляду.

Окремим каналом доходу на платформі є система Content ID. Якщо чужий автор використовує музику конкретного артиста у своєму відео, YouTube нараховує дохід саме правовласнику треку, а не автору того відео, де музика прозвучала.

Скільки платить YouTube за прослуховування

Середній дохід музичного контенту на YouTube становить приблизно $0,5–2 за 1000 переглядів. І це помітно менше, ніж на Apple Music, але зазвичай вище, ніж на Spotify чи TikTok. За іншими оцінками, орієнтована на музику виплата на YouTube Music становить близько $1 за 1000 прослуховувань.

Для наочності можна порівняти орієнтовні виплати різних платформ за 1000 стрімів:

Платформа Виплата за 1000 стрімів Apple Music $7–10 YouTube Music ~$1 Spotify $2–4 (за іншими оцінками — нижче)

Тобто, щоб заробити $1000, артисту потрібно приблизно 1 мільйон прослуховувань на YouTube, 1,43 млн на Spotify, і лише 335 тисяч — на Apple Music. Це робить Apple Music найвигіднішою платформою за виплатою на одне прослуховування, тоді як TikTok традиційно демонструє найнижчі ставки серед усіх сервісів.

Важливо розуміти, що якщо музикант випускає контент через дистриб'ютора чи лейбл, з отриманої суми додатково утримується комісія. Зазвичай 25–40%, залежно від умов співпраці та обсягу супутніх послуг із просування.

Наскільки менше заробляють українські артисти?

Географія аудиторії суттєво впливає на реальний дохід музиканта, оскільки платформи платять по-різному залежно від країни слухача. До прикладу, виплата за 1000 прослуховувань у Великій Британії становить €8,18, тобто майже вчетверо більше, ніж в Україні. Навіть польські музиканти отримують лише €3,07, тобто близько 37,5% від британських виплат, а українські ставки нижчі й за польські.

Різниця в масштабі аудиторії, необхідної для однакового заробітку, виглядає показово. Щоб отримати €1000 на Apple Music, українському артисту потрібно 460 829 прослуховувань, тоді як британському — лише 122 249.

Реальні приклади підтверджують цю картину. Так, одна українська артистка за 700 тисяч стрімів на Apple Music отримала $1140. За словами користувачів галузі, ситуація на Spotify для українських виконавців ще складніша, і деякі артисти ледве заробляють $700 за мільйон прослуховувань.

Показовим є й приклад пісні «Дура» Ганни Польської, випущеної через незалежного дистриб'ютора Amuse: за майже пів року (з серпня 2023 до кінця січня 2024) трек зібрав 876 тисяч прослуховувань на всіх платформах разом і приніс лише $242.

Чи стабільний цей заробіток

Платформи регулярно змінюють умови виплат, і не завжди на користь артистів. Ще з 2024 року Spotify запровадив мінімальний поріг. Треки, які набирають менш як 1000 прослуховувань за останні 12 місяців, взагалі не отримують виплат.

Це означає, що навіть архівний контент із помірною, але постійною популярністю може перестати генерувати дохід, якщо не потрапляє в поле активного прослуховування слухачів.

Кінцевий заробіток музиканта на YouTube та інших платформах залежить від кількох ключових факторів:

географії аудиторії: слухачі з країн «високого CPM» (як США чи Велика Британія) приносять суттєво більше доходу;

тематики та тривалості контенту: чим довше глядач залишається на відео, тим вища монетизація;

моделі дистрибуції: самостійний випуск дає більшу частку прибутку, ніж співпраця з великим лейблом, який утримує комісію;

додаткових інструментів монетизації: YouTube Shorts, спонсорські інтеграції, донати та реклама мають окремі, часто вигідніші моделі виплат порівняно з класичними прослуховуваннями.

Чому роялті — це лише частина доходу артиста?

Українські музиканти-практики наголошують на тому, що розраховувати виключно на дохід від стрімінгів, зокрема YouTube, нераціонально. За оцінками учасників гуртів, найстабільніші джерела заробітку для артиста — це живі виступи та мерч, тоді як роялті зі стрімінгу залишаються радше додатковим, хоч і прозорим джерелом доходу. Так, чим більше слухачів, тим вища виплата, але сама ставка за одне прослуховування може становити долі центу.

Значну роль у заробітку великих і медійних артистів відіграє реклама та рекламні інтеграції в соцмережах. Це джерело доходу може приносити від сотень до десятків тисяч доларів за одну кампанію, але доступне лише виконавцям із розвиненим особистим брендом і великою аудиторією. Серед артистів середньої сцени та андеграунду дедалі популярнішим стає краудфандинг через платформи на кшталт Patreon чи Buy Me a Coffee, де прихильники підтримують улюблених музикантів напряму в обмін на ексклюзивний контент.

Загальна картина показує, що ніша монетизації на YouTube та інших стрімінгових сервісах залишається стабільною і продовжує генерувати дохід для українських музикантів у 2026 році. Але кінцева сума сильно залежить від географії аудиторії, моделі дистрибуції та наявності додаткових джерел заробітку. Тож, покладатися виключно на виплати за прослуховування, особливо на українську аудиторію, поки що ризиковано.