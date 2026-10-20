Полтавщина отримала 10 дизельних генераторів за підтримки Швейцарії

Полтавська область отримала 10 дизельних генераторів різної потужності від швейцарської компанії Tetra Laval International SA за підтримки Міністерства енергетики України.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр Міненерго.

Полтавщина посилює енергетичну стійкість

Генератори використовуватимуть для резервного живлення медичних і комунальних закладів, що має посилити їхню енергетичну стійкість.

У Міненерго подякували Tetra Laval International SA за підтримку України та внесок у забезпечення надійності критичної інфраструктури. Окремо відомство відзначило Генеральний директорат Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO), який надав логістичну підтримку для доставки обладнання.

Нагадаємо, раніше Швейцарія передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури. До поставки входили генератори, накопичувачі енергії, кабелі та інше обладнання.

Крім того, Швеція передала Україні 35 тонн енергетичного обладнання - трансформатори та дизельні генератори.