RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,00

+0,14

EUR

50,53

+0,03

Готівковий курс:

USD

45,22

45,06

EUR

51,00

50,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Полтавщина отримала 10 дизельних генераторів за підтримки Швейцарії

генератор
Полтавська область отримала генератори для резервного живлення медичних і комунальних закладів / Depositphotos

Полтавська область отримала 10 дизельних генераторів різної потужності від швейцарської компанії Tetra Laval International SA за підтримки Міністерства енергетики України.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр Міненерго.

Полтавщина посилює енергетичну стійкість

Генератори використовуватимуть для резервного живлення медичних і комунальних закладів, що має посилити їхню енергетичну стійкість.

У Міненерго подякували Tetra Laval International SA за підтримку України та внесок у забезпечення надійності критичної інфраструктури. Окремо відомство відзначило Генеральний директорат Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (DG ECHO), який надав логістичну підтримку для доставки обладнання.

Нагадаємо, раніше Швейцарія передала Україні 18 тонн енергетичного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури. До поставки входили генератори, накопичувачі енергії, кабелі та інше обладнання.

Крім того, Швеція передала Україні 35 тонн енергетичного обладнання - трансформатори та дизельні генератори. 

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності