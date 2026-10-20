Полтавщина получила 10 дизельных генераторов при поддержке Швейцарии

Полтавская область получила 10 дизельных генераторов разной мощности от швейцарской компании Tetra Laval International SA при поддержке Министерства энергетики Украины.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Минэнерго.

Полтавщина усиливает энергетическую устойчивость

Генераторы будут использовать для резервного питания медицинских и коммунальных учреждений, что должно усилить их энергетическую устойчивость.

В Минэнерго поблагодарили Tetra Laval International SA за поддержку Украины и вклад в обеспечение надежности критической инфраструктуры. Отдельно ведомство отметило Генеральный директорат Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи (DG ECHO), который предоставил логистическую поддержку для доставки оборудования.

Ранее Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.

Кроме того, Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – трансформаторы и дизельные генераторы.