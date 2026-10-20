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Полтавщина получила 10 дизельных генераторов при поддержке Швейцарии

генератор
Полтавская область получила генераторы для резервного питания медицинских и коммунальных заведений / Depositphotos

Полтавская область получила 10 дизельных генераторов разной мощности от швейцарской компании Tetra Laval International SA при поддержке Министерства энергетики Украины.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Минэнерго.

Полтавщина усиливает энергетическую устойчивость

Генераторы будут использовать для резервного питания медицинских и коммунальных учреждений, что должно усилить их энергетическую устойчивость.

В Минэнерго поблагодарили Tetra Laval International SA за поддержку Украины и вклад в обеспечение надежности критической инфраструктуры. Отдельно ведомство отметило Генеральный директорат Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи (DG ECHO), который предоставил логистическую поддержку для доставки оборудования.

Ранее Швейцария передала Украине 18 тонн энергетического оборудования для объектов критической инфраструктуры. В поставку входили генераторы, накопители энергии, кабели и другое оборудование.

Кроме того, Швеция передала Украине 35 тонн энергетического оборудования – трансформаторы и дизельные генераторы.

Автор:
Ольга Опенько

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