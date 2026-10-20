Світові ціни на пшеницю знижуються: український експорт стримує дорога логістика

Американські ф’ючерси на пшеницю за місяць подешевшали на 10–13%, а експорт зі США відстає від торішніх темпів на 64,4%. Водночас Україна за перші 16 днів жовтня експортувала 558 тис. тонн пшениці проти 877 тис. тонн за аналогічний період минулого року. На українські ціни додатково тиснуть ускладнена логістика, високі витрати на перевезення та ризики експорту через Чорне море.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Світові ціни на пшеницю

За тиждень грудневі ф’ючерси у США подешевшали:

Чикаго: SRW - на 2,5%, до $240,8/т; за місяць - на 10,7%.

Канзас-Сіті: HRW - на 2,3%, до $257/т; за місяць - на 13,4%.

Міннеаполіс: HRS - на 3,9%, до $246,2/т; за місяць - на 10,3%.

У Парижі ф’ючерси на пшеницю на Euronext становили €243,5/т, або близько $273/т, додавши 0,8% за місяць. Європейські ціни підтримують нижчі прогнози врожаю кукурудзи та високі ціни на неї.

Станом на 11 жовтня країни ЄС експортували 8 млн тонн пшениці - приблизно стільки ж, як торік. Найбільшим експортером стала Румунія з 3 млн тонн, серед інших — Болгарія, Латвія та Польща.

Український експорт скоротився

За перші 16 днів жовтня Україна експортувала 558 тис. тонн пшениці проти 877 тис. тонн торік. Від початку сезону поставки становили 3,34 млн тонн порівняно з 5,61 млн тонн за аналогічний період минулого року.

Найбільшим покупцем української пшениці в першій половині жовтня став Єгипет — 136,9 тис. тонн, або 24,6% експорту. Алжир придбав 110,71 тис. тонн, Туреччина — 53,82 тис. тонн, Іспанія - 52,4 тис. тонн, Італія - 48,43 тис. тонн.

Зерно експортують через дунайські порти та транзитом через Румунію й Польщу. Водночас через обстріли й повітряні тривоги вагони на західних кордонах можуть чекати перевантаження або перетину кордону 20–40 днів. Це збільшує логістичні витрати та обмежує експортні ціни.

Закупівельні ціни в Україні

Трейдери купують фуражну пшеницю за 5000–5500 грн/т, продовольчу — за 5500–6500 грн/т на умовах EXW франко-елеватор. Переробники пропонують за продовольче зерно 6500–7000 грн/т із доставкою на млин. Фермери водночас не поспішають продавати пшеницю, зосереджуючись на реалізації олійних культур.

У дунайських портах продовольча пшениця коштує $170–177/т, фуражна — $150–155/т. Умови оплати передбачають тривалу відстрочку або доплату після відшкодування ПДВ, що може тривати кілька місяців.

Ціни попиту на українську продовольчу пшеницю з доставкою до Констанци становлять $250–260/т. Подальше падіння котирувань у США може посилити тиск на український ринок.

Страхування здорожчало у 10–16 разів

У жовтні 2026 року страхування судна для рейсу до чорноморських портів України або Росії сягнуло $2,5 млн проти $150–250 тис. до блокади 2024 року. Це збільшило витрати на страхування воєнних ризиків приблизно на $35,7 на тонну зерна.

Високі витрати на фрахт тиснуть на ціни російської пшениці. За оцінкою авторів ринкового огляду, через значні запаси зерна Росія після Нового року може бути зацікавлена в переговорах щодо відновлення роботи чорноморських портів.

Нагадаємо, найбільшого удару від зернової кризи зазнає Азія, куди чорноморське зерно практично не надходить. Наприклад, Індонезія у вересні скоротила імпорт з цього регіону до мінімальних показників. Місцеві борошномели змушені переорієнтовуватися на ринки Аргентини та Австралії, сплачуючи за сировину на чверть більше порівняно з минулорічними цінами на чорноморську пшеницю.