Мировые цены на пшеницу снижаются: украинский экспорт сдерживает дорогостоящая логистика

Американские фьючерсы на пшеницу за месяц подешевели на 10–13%, а экспорт из США отстает от прошлогодних темпов на 64,4%. В то же время, Украина за первые 16 дней октября экспортировала 558 тыс. тонн пшеницы против 877 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. На украинские цены дополнительно давят усложненная логистика, высокие затраты на перевозку и риски экспорта через Черное море.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Мировые цены на пшеницу

Через неделю декабрьские фьючерсы в США подешевели:

Чикаго: SRW – на 2,5%, до $240,8/т; за месяц – на 10,7%.

Канзас-Сити: HRW – на 2,3%, до $257/т; за месяц – на 13,4%.

Миннеаполис: HRS – на 3,9%, до $246,2/т; за месяц – на 10,3%.

В Париже фьючерсы на пшеницу на Euronext составляли €243,5/т, или около $273/т, прибавив 0,8% в месяц. Европейские цены поддерживают более низкие прогнозы урожая кукурузы и высокие цены на нее.

По состоянию на 11 октября страны ЕС экспортировали 8 млн. тонн пшеницы - примерно столько же, как в прошлом году. Крупнейшим экспортером стала Румыния из 3 млн. тонн, среди прочих — Болгария, Латвия и Польша.

Украинский экспорт сократился

За первые 16 дней октября Украина экспортировала 558 тысяч тонн пшеницы против 877 тысяч тонн в прошлом году. С начала сезона поставки составили 3,34 млн. тонн по сравнению с 5,61 млн. тонн за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшим покупателем украинской пшеницы в первой половине октября стал Египет – 136,9 тыс. тонн, или 24,6% экспорта. Алжир приобрел 110,71 тыс. тонн, Турция – 53,82 тыс. тонн, Испания – 52,4 тыс. тонн, Италия – 48,43 тыс. тонн.

Зерно экспортируется через дунайские порты и транзитом через Румынию и Польшу. В то же время из-за обстрелов и воздушных тревог вагоны на западных границах могут ожидать перегрузки или пересечения границы 20–40 дней. Это повышает логистические затраты и ограничивает экспортные цены.

Закупочные цены в Украине

Трейдеры покупают фуражную пшеницу за 5000–5500 грн/т, продовольственную – за 5500–6500 грн/т на условиях EXW франко-элеватор. Переработчики предлагают за продовольственное зерно 6500–7000 грн/т с доставкой на мельницу. Фермеры не спешат продавать пшеницу, сосредотачиваясь на реализации масличных культур.

В дунайских портах продовольственная пшеница стоит $170–177/т, фуражная – $150–155/т. Условия оплаты предусматривают длительную отсрочку или доплату после возмещения НДС, которая может занять несколько месяцев.

Цены спроса на украинскую продовольственную пшеницу с доставкой в Констанцу составляют $250–260/т. Дальнейшее падение котировок в США может усилить давление на украинский рынок.

Страхование подорожало в 10–16 раз

В октябре 2026 года страхование судна для рейса в черноморские порты Украины или России достигло $2,5 млн против $150–250 тыс. в блокаду 2024 года. Это увеличило расходы по страхованию военных рисков примерно на $35,7 на тонну зерна.

Высокие расходы на фрахт давят на цены российской пшеницы. По оценке авторов рыночного обзора, из-за значительных запасов зерна Россия после Нового года может быть заинтересована в переговорах по возобновлению работы черноморских портов.

Напомним, наибольший удар от зернового кризиса испытывает Азия, куда черноморское зерно практически не поступает. К примеру, Индонезия в сентябре сократила импорт из этого региона до минимальных показателей. Местные мукомели вынуждены переориентироваться на рынки Аргентины и Австралии, платя за сырье на четверть больше по сравнению с прошлогодними ценами на черноморскую пшеницу.