"Енергоатом" спрямував понад 165 млрд грн на підтримку пільгових тарифів на електроенергію

"Енергоатом" сплатив 165,3 млрд грн із ПДВ за механізмом покладення спеціальних обов'язків (ПСО) за січень–вересень 2026 року. Цей механізм дає змогу зберігати фіксований тариф на електроенергію для населення, який нижчий за ринковий.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Скільки "Енергоатом" сплатив за ПСО

У 2022–2025 роках загальна сума платежів "Енергоатома" за ПСО перевищила 528,9 млрд грн із ПДВ.

Динаміка виплат за роками:

у 2022 році — 79 млрд 178 млн грн;

у 2023 році — 127 млрд 993 млн грн;

у 2024 році — 153 млрд 184 млн грн;

у 2025 році — 168 млрд 546 млн грн.

Як працює механізм ПСО

Покладення спеціальних обов'язків передбачає участь визначених учасників енергоринку в забезпеченні доступної електроенергії для населення.

Мета впровадження цього механізму — захистити громадян від різкого ринкового зростання тарифів на комунальні послуги.

Зокрема, "Енергоатом" фінансує частину витрат, пов'язаних із підтриманням тарифу для побутових споживачів.

Нагадаємо, уряд зберіг чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026/27.