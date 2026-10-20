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"Энергоатом" направил более 165 млрд грн в поддержку льготных тарифов на электроэнергию

Энергоатом
"Энергоатом" оплатил 165,3 млрд грн за услугу ПСО / Энергоатом

"Энергоатом" уплатил 165,3 млрд грн с НДС по механизму возложения специальных обязанностей (ПСО) за январь-сентябрь 2026 года. Этот механизм позволяет сохранять фиксированный тариф на электроэнергию для населения ниже рыночного.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Сколько "Энергоатом" заплатил за ПСО

В 2022-2025 годах общая сумма платежей "Энергоатома" по ПСО превысила 528,9 млрд грн по НДС.

Динамика выплат по годам:

  • в 2022 году - 79 млрд 178 млн грн;
  • в 2023 году - 127 млрд 993 млн грн;
  • в 2024 году - 153 млрд 184 млн грн;
  • в 2025 году - 168 млрд 546 млн грн.

Как работает механизм ПСО

Возложение специальных обязанностей предполагает участие определенных участников энергорынка в обеспечении доступной электроэнергии для населения.

Цель внедрения этого механизма – защитить граждан от резкого рыночного роста тарифов на коммунальные услуги.

В частности, Энергоатом финансирует часть расходов, связанных с поддержанием тарифа для бытовых потребителей.

Напомним, правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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