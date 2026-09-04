Як Spotify платить музикантам: скільки можна заробити у 2026 році?

Spotify продовжує звітувати про рекордні виплати музичній індустрії: за останній рік компанія перерахувала артистам $10 млрд, а сукупна сума виплат від сервісу з моменту заснування наближається до $60 млрд. При цьому критика платформи з боку музикантів не вщухає, і багато виконавців стверджують, що реально отримують копійки навіть за мільйони прослуховувань. Скільки насправді платить Spotify за один стрим, чому українські артисти заробляють менше за колег із США, і як влаштована ланцюжок посередників між музикантом і слухачем — розібралася команда Dilo на основі даних Spotify, TechCrunch та Duetti.

Скільки платить Spotify насправді

Фіксованої ставки за прослуховування не існує, оскільки сума залежить від країни слухача, наявності підписки та частки артиста в загальному потоці стрімів у конкретному регіоні. Втім, є і орієнтовні: станом на 2024–2025 роки Spotify платить в середньому $0,003–0,004 за один стрим, за умови що артист володіє 100% прав на майстер-запис і публікацію.

За даними аналітичної компанії Duetti, у перерахунку на 1000 прослуховувань це виглядає так:

Платформа Виплата за 1000 прослуховувань Amazon Music $8,8 Apple Music $6,2 YouTube Music $4,8 Spotify $3

Тобто серед великих стримінгів Spotify залишається одним із найменш щедрих до артистів, хоча сама компанія ці розрахунки заперечує.

Чому мільйон прослуховувань — це не мільйон доларів

На практиці виходить так, щоб заробити $100 із чистих роялті, артисту потрібно близько 30 тисяч прослуховувань, а мільйон стрімів на Spotify приносить орієнтовно $3,4 тисячі, і це за умови повного володіння правами. У реальності більшість музикантів працюють через дистриб'юторів або лейбли, які забирають свою частку ще до того, як гроші дійдуть до автора.

Українські артисти в цьому сенсі перебувають у ще менш вигідному становищі. За словами продюсера гурту Tember Blanche Влада Лагоди в інтерв’ю для Суспільне.Культура, з одного мільйона прослуховувань на Spotify український виконавець отримує приблизно $700, з YouTube Music — близько $1000, з Apple Music — приблизно $3000. Різниця пояснюється тим, що слухачі з США чи Західної Європи «коштують» дорожче для стримінгів, ніж слухачі з України, де досі мало людей мають платні підписки.

Хто ще забирає частку з роялті

Артисти не можуть напряму збирати роялті зі стримінгів, для цього потрібен посередник: незалежний дистриб'ютор або лейбл.

Дистриб'ютор — просто відвантажує музику на платформи технічно, без додаткових послуг просування.

Лейбл — бере на себе технічну підтримку релізів, збір роялті, а часто й додаткові функції: PR, стратегування, організацію концертів.

За ці послуги обидва типи посередників забирають фіксований відсоток із суми роялті. Найчастіше йдеться про 20–30%. До прикладу, українська агенція Kontrabass Promo бере 20% за просту дистрибуцію і 30%, якщо додає промо-супровід. Якщо ж артист працює через лейбл, а той — через дистриб'ютора, частку з роялті забирають двічі: спочатку дистриб'ютор із каталогу лейблу, потім лейбл, уже з доходу конкретного артиста.

За словами CEO Kontrabass Promo Юрія Базаки, робота з молодими або не надто популярними виконавцями частіше збиткова для самого лейблу. Тож операційні витрати на супровід артиста нерідко перевищують дохід з його роялті. Тому лейбли компенсують це іншими напрямками бізнесу: комерційними інтеграціями, продажем артистів на фестивалі, синхронізацією з рекламою чи серіалами.

Хто реально заробляє на стримінгах

Реальність музичного ринку виглядає так, що заробити суттєві гроші на самих лише стримінгах вдається одиницям. За даними Spotify, лише 0,6% виконавців отримали на платформі понад $1 млн за рік, і трохи більше ніж 4% артистів можуть комфортно жити виключно з доходів стримінгу.

Решта музикантів шукають додаткові джерела заробітку, як-то мерч, концерти, вініли, synchronization-угоди (використання треків у рекламі, серіалах чи іграх) або прямі комерційні співпраці з брендами. Український ринок тут не виняток, і лейбли на кшталт Kontrabass Promo вже продавали ліцензії на треки своїх артистів для реклами великих брендів і саундтреків до серіалів.

Продюсерський контракт, як додатковий ризик для артиста

Окрему небезпеку для музикантів становлять не прості дистрибуційні угоди, а продюсерські контракти, коли лейбл чи продюсер інвестує кошти в розвиток артиста в обмін на серйозніші зобов'язання з його боку. Юристка з авторського права Ольга Араліна зазначає, якщо продюсер вкладає гроші, він природно хоче убезпечити інвестицію, і контракт може виявитися вкрай жорстким.

Одна з поширених практик — авансування, коли лейбл виплачує артисту кошти наперед, але потім утримує їх з майбутніх роялті. Це означає, що артист технічно «заробляє», але доти, доки не покриє борг перед лейблом, реального доходу не отримує.

Тож юристи радять артистам перед підписанням будь-якого договору звертати увагу на кілька ключових моментів:

чи є права ексклюзивними, чи ні;

на який термін укладається угода;

який передбачений механізм розірвання договору;

розмір штрафних санкцій за дострокове припинення співпраці.

Українська специфіка: проблема ОКУ

Окрім стримінгових роялті, артисти теоретично можуть отримувати виплати за публічне виконання своєї музики: в кафе, на радіо, на концертах. У світі цим зазвичай займається одна-дві акредитовані організації колективного управління (ОКУ) на країну. В Україні ж, за словами Ольги Араліної, офіційно зареєстровано дев'ятнадцять таких організацій, і через відсутність єдиної акредитації ринок фактично фрагментований — це ускладнює як збір коштів для артистів, так і роботу бізнесів, які мають платити за легальне використання музики.

Таким чином, заробити на Spotify та інших стримінгах у 2026 році можна, але для переважної більшості артистів це радше додатковий, а не основний дохід. Реальна сума на руках залежить не тільки від кількості прослуховувань, а й від географії слухачів, кількості посередників у ланцюжку (дистриб'ютор, лейбл, ОКУ) та умов конкретного контракту. Для українських музикантів ситуація ускладнюється ще й нижчою «вартістю» вітчизняної аудиторії порівняно із західними ринками та нерозвиненою системою колективного управління правами. Тому дедалі більше артистів і лейблів роблять ставку на диверсифікацію доходу: від синхронізації з рекламою та серіалами до прямих комерційних партнерств, а не лише на роялті зі стрімів.