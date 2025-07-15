AI-створений гурт набрав 1 мільйон прослуховувань на Spotify

Гурт The Velvet Sundown випустив два альбоми, перш ніж зізнатися, що їхня музика, образи та історія — продукт штучного інтелекту. Вони стали вірусними, набравши понад мільйон прослуховувань на Spotify всього за кілька тижнів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на The Guardian.

Цей випадок спровокував дискусію про справжність у музиці: інсайдери музичної індустрії заявляють, що стримінгові сервіси мають бути зобов’язані позначати музику, створену ШІ, щоби слухачі могли свідомо обирати, що слухають.

Спочатку цей "гурт", описаний як "синтетичний музичний проєкт під керівництвом людської креативності", заперечував, що є творінням ШІ, і в червні випустив два альбоми — Floating On Echoes та Dust And Silence, які нагадували кантрі-фолк у стилі Crosby, Stills, Nash & Young.

Ситуація ускладнилася, коли одна людина, яка назвала себе "допоміжним учасником" проєкту, повідомила журналістам, що Velvet Sundown використовували генеративну платформу Suno для створення пісень і що проєкт є "мистецьким обманом".

Офіційні сторінки гурту в соцмережах це спростовували і стверджували, що "особистість гурту захопили", але згодом вийшла офіційна заява, яка підтвердила: гурт таки створений штучним інтелектом і є "не зовсім людиною, не зовсім машиною", а існує "десь посередині".

Кілька джерел повідомили The Guardian, що поточна ситуація, за якої стримінгові сервіси — зокрема Spotify — не зобов’язані юридично вказувати, що музика створена ШІ, призводить до того, що слухачі не знають справжнє походження пісень.

Роберто Нері, виконавчий директор Ivors Academy, сказав:

"Гурти на кшталт Velvet Sundown, які охоплюють широку аудиторію без залучення людських творців, викликають серйозні питання щодо прозорості, авторства і згоди".

Він додав, що етичне використання ШІ може посилити процес написання пісень, але на сьогодні його організацію хвилюють "глибоко тривожні аспекти" використання ШІ в музиці.

Софі Джонс, директорка зі стратегії BPI (Британської фонографічної індустрії), підтримала вимогу чіткого маркування контенту:

"Ми вважаємо, що ШІ має допомагати людській творчості, а не замінювати її.

Саме тому ми закликаємо уряд Великої Британії захистити авторське право і запровадити обов’язки прозорості для компаній, що працюють із ШІ, аби музичні права можна було ліцензувати та захищати, а контент, створений виключно ШІ, — маркувати відповідним чином".

Раніше повідомлялося, 44 генеральні директори провідних європейських компаній звернулися з відкритим листом до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом призупинити набуття чинності Закону про штучний інтелект (AI Act) щонайменше на два роки. Серед підписантів – керівники Airbus, BNP Paribas, Carrefour, Philips, Mistral AI, Siemens Energy, ASML та інших ключових гравців ринку.