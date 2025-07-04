44 європейські СЕО закликають призупинити впровадження AI Act на два роки

44 генеральні директори провідних європейських компаній звернулися з відкритим листом до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом призупинити набуття чинності Закону про штучний інтелект (AI Act) щонайменше на два роки. Серед підписантів – керівники Airbus, BNP Paribas, Carrefour, Philips, Mistral AI, Siemens Energy, ASML та інших ключових гравців ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на FT.

У листі зазначається, що "нечіткі й дубльовані вимоги" законодавства можуть поставити під загрозу конкурентоспроможність ЄС у глобальній сфері штучного інтелекту. Підписанти наголошують: складність регуляторних норм ставить під ризик не лише розвиток європейських технологічних чемпіонів, а й можливість індустрій масштабно впроваджувати ШІ у відповідь на виклики глобального ринку.

Що станеться у серпні 2025 року?

У серпні набувають чинності ключові зобов’язання AI Act — нового всеєвропейського закону про регулювання штучного інтелекту. Першими під дію потраплять провайдери так званих "основних моделей" ШІ (foundation models), зокрема GPT-4 (OpenAI), LLaMA (Meta), Gemini (Google) та нові європейські розробки на кшталт Mistral. Вони повинні будуть декларувати ризики, забезпечувати прозорість, відповідальність і дотримання етичних норм.

Також почне діяти вимога щодо обов’язкового маркування вмісту, створеного ШІ, і перші технічні вимоги до високоризикових систем ШІ в банківському, медичному, транспортному та державному секторах.

AI Act з серпня 2025 року передбачає і серйозні штрафи

Так, AI Act встановлює три основні рівні санкцій залежно від тяжкості порушення:

До €35 мільйонів або 7% глобального річного обороту компанії (що більше) —за порушення "червоних ліній", наприклад:

використання заборонених ШІ-систем (як-от біг-братівське масове спостереження, соціальне оцінювання людей, маніпуляція вразливими групами),

порушення щодо foundation models, які несуть системний ризик.

До €15 мільйонів або 3% глобального обороту — за порушення вимог до високоризикових ШІ-систем, наприклад:

невиконання зобов’язань щодо прозорості, безпеки,

реєстрації відсутність механізмів людського контролю.

До €7,5 мільйонів або 1% обороту — за надання недостовірної інформації чи недотримання адміністративних процедур.

Штрафи набуватимуть чинності поетапно. Так, в серпні 2025 року відбудеться перший етап — регулювання foundation models, які можуть потрапити під найсуворіші штрафи (до €35 млн). В проміжок 2025–2026 відбудеться поступове набуття чинності вимог для високоризикових застосувань ШІ — у транспорті, банківській сфері, державному секторі тощо. Відповідно, штрафи застосовуватимуться поступово, залежно від дати введення зобов’язань.

Навіть, якщо компанія не потрапить під повну дію AI Act у серпні, впровадження систем ШІ без врахування вимог може вже нести ризики штрафів — особливо, якщо компанія використовує потужні generative AI-моделі або працює у чутливих секторах. Отже, відсутність прозорості, документації і механізмів контролю вже з серпня можуть трактуватись як порушення.

Що найбільше турбує бізнес-спільноту

По-перше, нечіткість вимог і стандартів: поки не оприлюднено Кодекс практик, який має пояснити, як саме дотримуватись норм — особливо в частині foundation models, це створює правову невизначеність. По-друге, надмірне навантаження на компанії: особливо малі й середні компанії побоюються, що не зможуть адаптуватись до складного комплаєнсу й технічної звітності. По-третє, дублювання з іншими законами ЄС (як-от GDPR або кіберрегламент DORA) створює ризик правової плутанини. І наостаннє, турбують втрати для європейської інноваційної екосистеми: бізнес вважає, що жорстке регулювання задушить інновації й змусить компанії виводити розробки за межі ЄС (наприклад, у США чи Азію).

Що пропонують бізнес-лідери:

Призупинити дію AI Act на два роки, поки не буде завершено розробку практичних інструкцій і стандартів.

Спрощення і гармонізація правил, зокрема уникнення дублювання з іншими законами.

Більша участь індустрії в підготовці нормативки, щоб нові правила відповідали реаліям бізнесу й були ефективними, а не формальними.

Галузь б’є на сполох: за умови збереження жорсткого та розмитого регулювання ЄС ризикує втратити шанс на власних технологічних лідерів. Водночас Єврокомісія продовжує тиснути на реалізацію — навіть попри зростаючий опір з боку компаній, США та експертної спільноти.