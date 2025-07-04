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44 європейські СЕО закликають призупинити впровадження AI Act на два роки

AI Act
Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

44 генеральні директори провідних європейських компаній звернулися з відкритим листом до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом призупинити набуття чинності Закону про штучний інтелект (AI Act) щонайменше на два роки. Серед підписантів – керівники Airbus, BNP Paribas, Carrefour, Philips, Mistral AI, Siemens Energy, ASML та інших ключових гравців ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на FT.

У листі зазначається, що "нечіткі й дубльовані вимоги" законодавства можуть поставити під загрозу конкурентоспроможність ЄС у глобальній сфері штучного інтелекту. Підписанти наголошують: складність регуляторних норм ставить під ризик не лише розвиток європейських технологічних чемпіонів, а й можливість індустрій масштабно впроваджувати ШІ у відповідь на виклики глобального ринку.

Що станеться у серпні 2025 року?

У серпні набувають чинності ключові зобов’язання AI Act — нового всеєвропейського закону про регулювання штучного інтелекту. Першими під дію потраплять провайдери так званих "основних моделей" ШІ (foundation models), зокрема GPT-4 (OpenAI), LLaMA (Meta), Gemini (Google) та нові європейські розробки на кшталт Mistral. Вони повинні будуть декларувати ризики, забезпечувати прозорість, відповідальність і дотримання етичних норм.

Також почне діяти вимога щодо обов’язкового маркування вмісту, створеного ШІ, і перші технічні вимоги до високоризикових систем ШІ в банківському, медичному, транспортному та державному секторах.

AI Act з серпня 2025 року передбачає і серйозні штрафи 

Так, AI Act встановлює три основні рівні санкцій залежно від тяжкості порушення:

До €35 мільйонів або 7% глобального річного обороту компанії (що більше) —за порушення "червоних ліній", наприклад:

  • використання заборонених ШІ-систем (як-от біг-братівське масове спостереження, соціальне оцінювання людей, маніпуляція вразливими групами),
  •  порушення щодо foundation models, які несуть системний ризик.

До €15 мільйонів або 3% глобального обороту — за порушення вимог до високоризикових ШІ-систем, наприклад:

  • невиконання зобов’язань щодо прозорості, безпеки, 
  • реєстрації відсутність механізмів людського контролю.

До €7,5 мільйонів або 1% обороту — за надання недостовірної інформації чи недотримання адміністративних процедур.

Штрафи набуватимуть чинності поетапно. Так, в серпні 2025 року відбудеться перший етап — регулювання foundation models, які можуть потрапити під найсуворіші штрафи (до €35 млн). В проміжок 2025–2026 відбудеться поступове набуття чинності вимог для високоризикових застосувань ШІ — у транспорті, банківській сфері, державному секторі тощо. Відповідно, штрафи застосовуватимуться поступово, залежно від дати введення зобов’язань.

Навіть, якщо компанія не потрапить під повну дію AI Act у серпні, впровадження систем ШІ без врахування вимог може вже нести ризики штрафів — особливо, якщо компанія використовує потужні generative AI-моделі або працює у чутливих секторах. Отже, відсутність прозорості, документації і механізмів контролю вже з серпня можуть трактуватись як порушення.

Що найбільше турбує бізнес-спільноту

По-перше, нечіткість вимог і стандартів: поки не оприлюднено Кодекс практик, який має пояснити, як саме дотримуватись норм — особливо в частині foundation models, це створює правову невизначеність. По-друге, надмірне навантаження на компанії: особливо малі й середні компанії побоюються, що не зможуть адаптуватись до складного комплаєнсу й технічної звітності. По-третє, дублювання з іншими законами ЄС (як-от GDPR або кіберрегламент DORA) створює ризик правової плутанини. І наостаннє, турбують втрати для європейської інноваційної екосистеми: бізнес вважає, що жорстке регулювання задушить інновації й змусить компанії виводити розробки за межі ЄС (наприклад, у США чи Азію).

Що пропонують бізнес-лідери:

  • Призупинити дію AI Act на два роки, поки не буде завершено розробку практичних інструкцій і стандартів.
  • Спрощення і гармонізація правил, зокрема уникнення дублювання з іншими законами.
  • Більша участь індустрії в підготовці нормативки, щоб нові правила відповідали реаліям бізнесу й були ефективними, а не формальними.

Галузь б’є на сполох: за умови збереження жорсткого та розмитого регулювання ЄС ризикує втратити шанс на власних технологічних лідерів. Водночас Єврокомісія продовжує тиснути на реалізацію — навіть попри зростаючий опір з боку компаній, США та експертної спільноти.

Автор:
Кейт Щеглова