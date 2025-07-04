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44 европейских СЕО призывают приостановить внедрение AI Act на два года

AI Act
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

44 генеральных директора ведущих европейских компаний обратились с открытым письмом к президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен с призывом приостановить вступление в силу Закона об искусственном интеллекте (AI Act) по меньшей мере на два года. Среди подписавшихся руководители Airbus, BNP Paribas, Carrefour, Philips, Mistral AI, Siemens Energy, ASML и других ключевых игроков рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на FT.

В письме отмечается, что "нечеткие и дублированные требования" законодательства могут поставить под угрозу конкурентоспособность ЕС в глобальной сфере искусственного интеллекта. Подписанты подчеркивают: сложность регуляторных норм подвергает риску не только развитие европейских технологических чемпионов, но и возможность индустрий масштабно внедрять ИИ в ответ на вызовы глобального рынка.

Что произойдет в августе 2025?

В августе вступают в силу ключевые обязательства AI Act — нового всеевропейского закона о регулировании искусственного интеллекта. прозрачность, ответственность и соблюдение нравственных норм.

Также начнет действовать требование обязательной маркировки содержимого, созданного ИИ, и первые технические требования к высокорисковым системам ИИ в банковском, медицинском, транспортном и государственном секторах.

AI Act с августа предусматривает и серьезные штрафы

Так, AI Act устанавливает три основных уровня санкций в зависимости от тяжести нарушения:

  1. До €35 миллионов или 7% глобального годового оборота компании (что больше) — за нарушение "красных линий", например:
  2. использование запрещенных ИИ-систем (таких как биг-братовское массовое наблюдение, социальное оценивание людей, манипуляция уязвимыми группами)
  3. нарушения относительно foundation models, несущих системный риск
  4. До €15 миллионов или 3% глобального оборота. за нарушение требований к высокорисковым ШИ-системам, например:
  5. невыполнение обязательств по прозрачности, безопасности, регистрации
  6. отсутствие механизмов человеческого контроля
  7. До €7,5 миллионов или 1% оборота. за предоставление недостоверной информации или несоблюдение административных процедур.

Штрафы будут вступать в силу поэтапно. Так, в августе 2025 года состоится первый этап — регулирование foundation models, которые могут попасть под строжайшие штрафы (до €35 млн). В период 2025–2026 состоится постепенное вступление в силу требований для высокорисковых применений ИИ — в транспорте, банковской сфере, государственном секторе и т.п. Соответственно, штрафы будут применяться постепенно в зависимости от даты введения обязательств.

Даже если компания не попадет под полное действие AI Act в августе, внедрение систем ИИ без учета требований может уже нести риски штрафов — особенно, если компания использует мощные generative AI-модели или работает в чувствительных секторах. Следовательно, в отсутствие прозрачности, документации и механизмов контроля уже с августа могут трактоваться как нарушения.

Что больше всего беспокоит бизнес-сообщество

Во-первых, нечеткость требований и стандартов: пока не обнародован Кодекс практик, который должен объяснить, как именно соблюдать нормы — особенно в части foundation models , это создает правовую неопределенность. Во-вторых, нужна нагрузка на компании: особенно малые и средние компании опасаются, что не смогут адаптироваться к сложному комплаенсу и технической отчетности. В-третьих, дублирование с другими законами ЕС (например GDPR или киберрегламент DORA) создает риск правовой путаницы. И напоследок, беспокоят траты для европейской инновационной экосистемы: бизнес считает, что жесткое регулирование задушит инновации и заставит компании выводить разработки за пределы ЕС (например, в США или Азию).

Что предлагают бизнес-лидеры:

  • Приостановить действие AI Act на два года, пока не будет завершена разработка практических инструкций и стандартов.
  • Упрощение и гармонизация правил, в частности, избегание дублирования с другими законами.
  • Большее участие индустрии в подготовке нормативки, чтобы новые правила соответствовали реалиям бизнеса и были эффективными, а не формальными.

Отрасль бьет тревогу: при сохранении жесткого и размытого регулирования ЕС рискует потерять шанс на собственных технологических лидеров. В то же время Еврокомиссия продолжает оказывать давление на реализацию — даже несмотря на растущее сопротивление со стороны компаний, США и экспертного сообщества.

Автор:
Кейт Щеглова