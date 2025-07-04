44 европейских СЕО призывают приостановить внедрение AI Act на два года

44 генеральных директора ведущих европейских компаний обратились с открытым письмом к президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен с призывом приостановить вступление в силу Закона об искусственном интеллекте (AI Act) по меньшей мере на два года. Среди подписавшихся руководители Airbus, BNP Paribas, Carrefour, Philips, Mistral AI, Siemens Energy, ASML и других ключевых игроков рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на FT.

В письме отмечается, что "нечеткие и дублированные требования" законодательства могут поставить под угрозу конкурентоспособность ЕС в глобальной сфере искусственного интеллекта. Подписанты подчеркивают: сложность регуляторных норм подвергает риску не только развитие европейских технологических чемпионов, но и возможность индустрий масштабно внедрять ИИ в ответ на вызовы глобального рынка.

Что произойдет в августе 2025?

В августе вступают в силу ключевые обязательства AI Act — нового всеевропейского закона о регулировании искусственного интеллекта. прозрачность, ответственность и соблюдение нравственных норм.

Также начнет действовать требование обязательной маркировки содержимого, созданного ИИ, и первые технические требования к высокорисковым системам ИИ в банковском, медицинском, транспортном и государственном секторах.

AI Act с августа предусматривает и серьезные штрафы

Так, AI Act устанавливает три основных уровня санкций в зависимости от тяжести нарушения:

До €35 миллионов или 7% глобального годового оборота компании (что больше) — за нарушение "красных линий", например: использование запрещенных ИИ-систем (таких как биг-братовское массовое наблюдение, социальное оценивание людей, манипуляция уязвимыми группами) нарушения относительно foundation models, несущих системный риск До €15 миллионов или 3% глобального оборота. за нарушение требований к высокорисковым ШИ-системам, например: невыполнение обязательств по прозрачности, безопасности, регистрации отсутствие механизмов человеческого контроля До €7,5 миллионов или 1% оборота. за предоставление недостоверной информации или несоблюдение административных процедур.

Штрафы будут вступать в силу поэтапно. Так, в августе 2025 года состоится первый этап — регулирование foundation models, которые могут попасть под строжайшие штрафы (до €35 млн). В период 2025–2026 состоится постепенное вступление в силу требований для высокорисковых применений ИИ — в транспорте, банковской сфере, государственном секторе и т.п. Соответственно, штрафы будут применяться постепенно в зависимости от даты введения обязательств.

Даже если компания не попадет под полное действие AI Act в августе, внедрение систем ИИ без учета требований может уже нести риски штрафов — особенно, если компания использует мощные generative AI-модели или работает в чувствительных секторах. Следовательно, в отсутствие прозрачности, документации и механизмов контроля уже с августа могут трактоваться как нарушения.

Что больше всего беспокоит бизнес-сообщество

Во-первых, нечеткость требований и стандартов: пока не обнародован Кодекс практик, который должен объяснить, как именно соблюдать нормы — особенно в части foundation models , это создает правовую неопределенность. Во-вторых, нужна нагрузка на компании: особенно малые и средние компании опасаются, что не смогут адаптироваться к сложному комплаенсу и технической отчетности. В-третьих, дублирование с другими законами ЕС (например GDPR или киберрегламент DORA) создает риск правовой путаницы. И напоследок, беспокоят траты для европейской инновационной экосистемы: бизнес считает, что жесткое регулирование задушит инновации и заставит компании выводить разработки за пределы ЕС (например, в США или Азию).

Что предлагают бизнес-лидеры:

Приостановить действие AI Act на два года, пока не будет завершена разработка практических инструкций и стандартов.

Упрощение и гармонизация правил, в частности, избегание дублирования с другими законами.

Большее участие индустрии в подготовке нормативки, чтобы новые правила соответствовали реалиям бизнеса и были эффективными, а не формальными.

Отрасль бьет тревогу: при сохранении жесткого и размытого регулирования ЕС рискует потерять шанс на собственных технологических лидеров. В то же время Еврокомиссия продолжает оказывать давление на реализацию — даже несмотря на растущее сопротивление со стороны компаний, США и экспертного сообщества.