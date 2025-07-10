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"Вчимося разом": ChatGPT тестує загадкову нову функцію

штучний інтелект
Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

ChatGPT тестує загадкову нову функцію під назвою "Study Together" "Вчимося разом" — можлива відповідь OpenAI на LearnLM та запит на етичне навчання з ШІ

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Techcrunch.

Деякі користувачі ChatGPT повідомляють про появу нової функції у випадаючому списку інструментів — "Study Together" ("Вчимося разом").

Фото 2 — "Вчимося разом": ChatGPT тестує загадкову нову функцію

Цей режим, імовірно, є спробою зробити ChatGPT глибшим та інтерактивнішим освітнім партнером. Замість простих відповідей на запити, бот, за словами користувачів, починає ставити зворотні запитання, заохочуючи людину мислити самостійно. Це нагадує підхід, що лежить в основі Google LearnLM — моделі, яка допомагає навчанню через діалог. У майбутньому також можливе розширення функції — режим спільного навчання кількох користувачів у межах одного чату, тобто створення віртуальних навчальних груп.

Це може стати першим кроком до створення персоналізованого навчального середовища з ШІ, яке враховує рівень знань, темп засвоєння та інтереси користувача, перетворюючи ChatGPT на адаптивного тьютора. Функція "Study Together" також потенційно може інтегруватися з інструментами глибокого дослідження (Deep Research mode), які вже тестуються в ChatGPT Plus, дозволяючи користувачам заглиблюватися в складні теми з підтримкою ШІ, що вміє працювати з джерелами, систематизувати аргументи та надавати рефлексивні відповіді.

OpenAI офіційно не прокоментувала запуск, однак сам ChatGPT повідомив:

"OpenAI офіційно не оголошувала, коли й чи буде функція "Study Together" доступна для всіх користувачів — або чи вона вимагатиме підписки ChatGPT Plus".

Ця функція з’являється на тлі стрімкого поширення ChatGPT в освіті. Його вже використовують викладачі для створення навчальних програм, студенти — як репетитора або для написання есе. Такий потенціал викликає дискусії про роль ШІ в академічній доброчесності — дехто вважає, що подібні інструменти підривають традиційні форми навчання.

Функція "Вчимося разом" може стати етичною альтернативою, яка стимулює до глибокого розуміння матеріалу, самостійного мислення та продуктивного співнавчання з ШІ.

Нагадаємо, OpenAI запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT (яка поступово активуватиметься в різних тарифних планах і країнах) — інструмент, що дозволятиме інтегрувати чат-бота з вашими Google-додатками (Google Drive, Google Календар, Gmail, Dropbox тощо), GitHub, Outlook та іншими сервісами.

Автор:
Кейт Щеглова