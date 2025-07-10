"Вчимося разом": ChatGPT тестує загадкову нову функцію

ChatGPT тестує загадкову нову функцію під назвою "Study Together" "Вчимося разом" — можлива відповідь OpenAI на LearnLM та запит на етичне навчання з ШІ

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Techcrunch.

Деякі користувачі ChatGPT повідомляють про появу нової функції у випадаючому списку інструментів — "Study Together" ("Вчимося разом").

Цей режим, імовірно, є спробою зробити ChatGPT глибшим та інтерактивнішим освітнім партнером. Замість простих відповідей на запити, бот, за словами користувачів, починає ставити зворотні запитання, заохочуючи людину мислити самостійно. Це нагадує підхід, що лежить в основі Google LearnLM — моделі, яка допомагає навчанню через діалог. У майбутньому також можливе розширення функції — режим спільного навчання кількох користувачів у межах одного чату, тобто створення віртуальних навчальних груп.

Це може стати першим кроком до створення персоналізованого навчального середовища з ШІ, яке враховує рівень знань, темп засвоєння та інтереси користувача, перетворюючи ChatGPT на адаптивного тьютора. Функція "Study Together" також потенційно може інтегруватися з інструментами глибокого дослідження (Deep Research mode), які вже тестуються в ChatGPT Plus, дозволяючи користувачам заглиблюватися в складні теми з підтримкою ШІ, що вміє працювати з джерелами, систематизувати аргументи та надавати рефлексивні відповіді.

OpenAI офіційно не прокоментувала запуск, однак сам ChatGPT повідомив:

"OpenAI офіційно не оголошувала, коли й чи буде функція "Study Together" доступна для всіх користувачів — або чи вона вимагатиме підписки ChatGPT Plus".

Ця функція з’являється на тлі стрімкого поширення ChatGPT в освіті. Його вже використовують викладачі для створення навчальних програм, студенти — як репетитора або для написання есе. Такий потенціал викликає дискусії про роль ШІ в академічній доброчесності — дехто вважає, що подібні інструменти підривають традиційні форми навчання.

Функція "Вчимося разом" може стати етичною альтернативою, яка стимулює до глибокого розуміння матеріалу, самостійного мислення та продуктивного співнавчання з ШІ.

Нагадаємо, OpenAI запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT (яка поступово активуватиметься в різних тарифних планах і країнах) — інструмент, що дозволятиме інтегрувати чат-бота з вашими Google-додатками (Google Drive, Google Календар, Gmail, Dropbox тощо), GitHub, Outlook та іншими сервісами.