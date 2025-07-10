Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,07

EUR

48,84

--0,21

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,30

49,15

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Учимся вместе": ChatGPT тестирует загадочную новую функцию

искусственный интеллект
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

ChatGPT тестирует загадочную новую функцию под названием "Study Together" "Учимся вместе" — возможен ответ OpenAI на LearnLM и запрос на этическое обучение по ИИ

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Techcrunch .

Некоторые пользователи ChatGPT сообщают о появлении новой функции в выпадающем списке инструментов - " Study Together" ("Учимся вместе").

Фото 2 — "Учимся вместе": ChatGPT тестирует загадочную новую функцию

Этот режим, вероятно, является попыткой сделать ChatGPT более глубоким и интерактивным образовательным партнером. Вместо простых ответов на запросы, бот, по словам пользователей, начинает задавать обратные вопросы , поощряя человека мыслить самостоятельно. Это напоминает подход, лежащий в основе Google LearnLM – модели, помогающей обучению через диалог. В будущем возможно расширение функции — режим совместного обучения нескольких пользователей в рамках одного чата , то есть создание виртуальных обучающих групп.

Это может стать первым шагом к созданию персонализированной учебной среды с ИИ, учитывающей уровень знаний, темп усвоения и интересы пользователя , превращая ChatGPT в адаптивного тьютора. Функция "Study Together" также потенциально может интегрироваться с уже тестируемыми в ChatGPT Plus инструментами глубокого исследования (Deep Research mode), позволяя пользователям углубляться в сложные темы с поддержкой ИИ, умеющей работать с источниками, систематизировать аргументы и предоставлять рефлексивные ответы.

OpenAI официально не прокомментировала запуск, однако сам ChatGPT сообщил:

"OpenAI официально не объявляла, когда и будет ли функция "Study Together" доступна для всех пользователей — или будет ли она требовать подписки ChatGPT Plus".

Эта функция появляется на фоне быстрого распространения ChatGPT в образовании. Его уже используют преподаватели для создания учебных программ, студенты как репетитора или для написания эссе. Такой потенциал вызывает дискуссии о роли ИИ в академической добродетели — некоторые считают, что подобные инструменты подрывают традиционные формы обучения.

Функция "Учимся вместе" может стать нравственной альтернативой , которая стимулирует к глубокому пониманию материала, самостоятельному мышлению и продуктивному соучению с ИИ.

Напомним, OpenAI запустила бета-версию функции Connectors в ChatGPT (которая будет постепенно активироваться в разных тарифных планах и странах) — инструмент, позволяющий интегрировать чат-бота с вашими Google-приложениями (Google Drive, Google Календарь, Gmail, Dropbox и т.д.), GitHub, Outlook и другими сервисами.

Автор:
Кейт Щеглова