"Учимся вместе": ChatGPT тестирует загадочную новую функцию

ChatGPT тестирует загадочную новую функцию под названием "Study Together" "Учимся вместе" — возможен ответ OpenAI на LearnLM и запрос на этическое обучение по ИИ

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Techcrunch .

Некоторые пользователи ChatGPT сообщают о появлении новой функции в выпадающем списке инструментов - " Study Together" ("Учимся вместе").

Этот режим, вероятно, является попыткой сделать ChatGPT более глубоким и интерактивным образовательным партнером. Вместо простых ответов на запросы, бот, по словам пользователей, начинает задавать обратные вопросы , поощряя человека мыслить самостоятельно. Это напоминает подход, лежащий в основе Google LearnLM – модели, помогающей обучению через диалог. В будущем возможно расширение функции — режим совместного обучения нескольких пользователей в рамках одного чата , то есть создание виртуальных обучающих групп.

Это может стать первым шагом к созданию персонализированной учебной среды с ИИ, учитывающей уровень знаний, темп усвоения и интересы пользователя , превращая ChatGPT в адаптивного тьютора. Функция "Study Together" также потенциально может интегрироваться с уже тестируемыми в ChatGPT Plus инструментами глубокого исследования (Deep Research mode), позволяя пользователям углубляться в сложные темы с поддержкой ИИ, умеющей работать с источниками, систематизировать аргументы и предоставлять рефлексивные ответы.

OpenAI официально не прокомментировала запуск, однако сам ChatGPT сообщил:

"OpenAI официально не объявляла, когда и будет ли функция "Study Together" доступна для всех пользователей — или будет ли она требовать подписки ChatGPT Plus".

Эта функция появляется на фоне быстрого распространения ChatGPT в образовании. Его уже используют преподаватели для создания учебных программ, студенты как репетитора или для написания эссе. Такой потенциал вызывает дискуссии о роли ИИ в академической добродетели — некоторые считают, что подобные инструменты подрывают традиционные формы обучения.

Функция "Учимся вместе" может стать нравственной альтернативой , которая стимулирует к глубокому пониманию материала, самостоятельному мышлению и продуктивному соучению с ИИ.

Напомним, OpenAI запустила бета-версию функции Connectors в ChatGPT (которая будет постепенно активироваться в разных тарифных планах и странах) — инструмент, позволяющий интегрировать чат-бота с вашими Google-приложениями (Google Drive, Google Календарь, Gmail, Dropbox и т.д.), GitHub, Outlook и другими сервисами.