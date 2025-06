ChatGPT теперь может подключаться к вашему Gmail и Google Docs

OpenAI запустила бета-версию функции Connectors в ChatGPT (которая будет постепенно активироваться в различных тарифных планах и странах) — инструмент, позволяющий интегрировать чат-бота с вашими Google-приложениями (Google Drive, Google Календарь, Gmail, Dropbox и т.д.), GitHub, Outlook и другими сервисами.

Это означает, что вы можете работать с личными или рабочими данными прямо в чате, без необходимости переключаться между окнами (надо следить за появлением соответствующей кнопки в интерфейсе вашего ChatGPT) пишет Delo.ua, ссылаясь на блог компании OpenAI .

Что такое Connectors и как это будет работать?

Connectors – это подключение к сторонним приложениям, позволяющим ChatGPT: искать электронные письма в Gmail, просматривать события в Google Календари, находить файлы в Google Drive, получать данные из GitHub, Outlook, Microsoft OneDrive, SharePoint и т.д. К примеру, вы можете просто написать: "Покажи мне письмо с договором от компании X" или "Что у меня на завтра в календаре?" . И ChatGPT получит нужные данные из подключенных источников.

Это означает, что больше не нужно будет вручную искать файлы или письма — ChatGPT сделает это за вас. Вся информация будет под рукой в одном интерфейсе , что удобно для командной работы, планировки или исследований. Разработчики обещают улучшить качество ответов — бот будет давать более точные и персонализированные ответы на основе ваших данных.

Однако, важно помнить, что с подключением данной функции ChatGPT получит доступ к вашим данным, а именно — техническую возможность читать письма, файлы, события и т.д. в пределах запросов, которые вы сами отправляете. Поэтому, советуют разработчики, после подключения функции следует отключить опцию тренировки моделей, сохранение в "памяти" и любое другое запоминание данных из внешних приложений, к которым ChatGPT получит доступ. В противном случае он может содержать данные для будущего использования. Все это можно настроить в разделе конфиденциальности и памяти (Memory). Кстати, если вы пользуетесь Team, Enterprise или Edu — ваши данные по умолчанию не используются для тренировки моделей. А вот если вы на Free, Plus или Pro , и у вас включена опция “Improve the model for everyone” , данные из коннекторов могут быть использованы для обучения будущих моделей. Поэтому лучше проверить и перенастроить эту опцию.

Пользователь самостоятельно будет выбирать, какие приложения подключить и с можете в любой момент отключить или удалить коннектор.

Для кого доступно?

В некоторых странах (например, в ЕС, Швейцарии, Великобритании) эта функция временно недоступна , о чем сразу сказано в блоге компании. Однако Украины нет в перечне ограничений, следовательно надо следить за появлением соответствующей кнопки в вашем интерфейсе. Также речь идет о разном функционале в соответствии с тарифом. Да, тарифные планы ChatGPT Plus и Pro получат доступ к только базовым коннекторам ( Gmail, Drive, Календарь), а ChatGPT Team, Enterprise и Edu — все возможности, включая собственные (custom) коннекторы.

Вывод

Функция Connectors – это шаг к по-настоящему персональному помощнику, который понимает ваши задачи и работает с вашими данными. Она экономит время, убирает лишние шаги, делает взаимодействие с информацией быстрой и удобной. Но вместе с новыми возможностями приходит и ответственность: контролируйте, что вы открываете, внимательно следите за настройками памяти, безопасности и конфиденциальности. Если вы хотите, чтобы ChatGPT не хранил информацию с подключенных сервисов, проверьте все соответствующие функции.