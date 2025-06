ChatGPT тепер може підключатися до вашого Gmail і Google Docs

OpenAI запустила бета-версію функції Connectors у ChatGPT (яка поступово активуватиметься в різних тарифних планах і країнах) — інструмент, що дозволятиме інтегрувати чат-бота з вашими Google-додатками (Google Drive, Google Календар, Gmail, Dropbox тощо), GitHub, Outlook та іншими сервісами.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Це означає, що ви зможете працювати з особистими чи робочими даними просто в чаті, без потреби перемикатися між вікнами (треба слідкувати за появою відповідної кнопки в інтерфейсі вашого ChatGPT) пише Delo.ua, посилаючись на блог компанії OpenAI.

Що таке Connectors і як це працю ватиме?

Connectors — це підключення до сторонніх застосунків, що дозволяють ChatGPT: шукати електронні листи у Gmail, переглядати події у Google Календарі, знаходити файли у Google Drive, отримувати дані з GitHub, Outlook, Microsoft OneDrive, SharePoint тощо. Наприклад, ви можете просто написати: "Покажи мені лист із договором від компанії X» або «Що в мене на завтра в календарі?". І ChatGPT отримає потрібні дані з підключених джерел.

Це означає, що більше не потрібно буде вручну шукати файли чи листи — ChatGPT зробить це за вас. Вся інформація буде під рукою в одному інтерфейсі, що зручно для командної роботи, планування або досліджень. Розробники обіцяють покращену якість відповідей — бот буде давати точніші й персоналізованіші відповіді на основі ваших даних.

Проте, важливо пам’ятати, що з підключенням даної функції ChatGPT отримає доступ до ваших даних, а саме — технічну можливість читати листи, файли, події тощо в межах запитів, які ви самі надсилаєте. Тому, радять розробники, після підключення функцїї варто вимкнути опцію тренування моделей, збереження в "памʼяті" та будь-яке інше запамʼятовування даних із зовнішніх застосунків, до яких ChatGPT отримає доступ. Інакше він може утримувати ці дані для майбутнього використання. Усе це можна налаштувати у розділі конфіденційності та памʼяті (Memory). До речі, якщо ви користуєтесь Team, Enterprise або Edu — ваші дані за замовченням не використовуються для тренування моделей. А от якщо ви на Free, Plus або Pro, і у вас увімкнено опцію “Improve the model for everyone”, дані з коннекторів можуть бути використані для навчання майбутніх моделей. Тому, краще перевірити і переналаштувати цю опцію.

Користувач самостійно обиратиме, які застосунки підключити і зможете в будь-який момент вимкнути або видалити коннектор.

Для кого доступно?

У деяких країнах (наприклад, у ЄС, Швейцарії, Великій Британії) ця функція тимчасово недоступна, про що одразу сказано в блозі компанії. Проте, України немає в переліку обмежень, отже треба слідкувати за появою відповідної кнопки у вашому інтерфейсі. Також йдеться, про різний функціонал відповідно до тарифу. Так, тарифні плани ChatGPT Plus і Pro отримають доступ до лише базових коннекторів (Gmail, Drive, Календар), а ChatGPT Team, Enterprise та Edu — усі можливості, включно з власними (custom) коннекторами.

Висновок

Функція Connectors — це крок до по-справжньому персонального помічника, який розуміє ваші задачі і працює з вашими даними. Вона економить час, прибирає зайві кроки, робить взаємодію з інформацією швидкою та зручною. Але разом із новими можливостями приходить і відповідальність: контролюйте, що саме ви відкриваєте, уважно стежте за налаштуваннями памʼяті, безпеки та конфіденційності. Якщо ви хочете, щоб ChatGPT не зберігав інформацію з підключених сервісів, — перевірте усі відповідні функції.